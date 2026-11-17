Hokejistom Minnesoty Wild bude minimálne týždeň chýbať v NHL fínsky obranca Olli Määttä, ktorého vyradilo zranenie v hornej časti tela.
Oznámil to tréner tímu John Hynes. Klub už zaradil 32-ročného zadáka na listinu zranených hráčov.
Pozitívnou správou pre Wild je návrat brankára Filipa Gustavssona do tréningového procesu.
Švéd, ktorý po letnej operácii bedrového kĺbu ešte v tejto sezóne nenastúpil, by sa mohol objaviť v bránke Minnesoty už budúci týždeň.
Ak dostane od lekárov „zelenú“, môže ešte pred návratom do NHL absolvovať krátky kondičný pobyt v tíme Iowa Wild vo farmárskej AHL. Informovali o tom The Hockey News.
Tabuľky NHL
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