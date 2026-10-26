Funkcionár Liptovského Mikuláša dostal trest. Ľupták neudržal slovník na uzde

Senát profesionálneho hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal funkcionára Liptovského Mikuláša Róberta Ľuptáka za spáchanie disciplinárneho previnenia znevažovanie a vyhrážanie sa súperovi, spoluhráčovi, športovým odborníkom, usporiadateľom alebo divákom, ku ktorému došlo v piatkovom stretnutí 13. kola Tipsport ligy medzi Liptákmi a Zvolenom (2:1).
SPH po prerokovaní podnetu delegáta uznal, že Ľupták bezdôvodne slovne vulgárne napadol delegáta zápasu pred realizačným tímom hostí.
„Počas niekoľkých minút naňho niekoľkokrát použil vulgárne urážky. Týmto konaním sa dopustil porušenia čl. 55 ods. 4, II. dielu, I. hlavy osobitnej časti Disciplinárneho poriadku SZĽH, za čo mu bola udelená finančná sankcia vo výške 400 eur,“ uvádza sa na stránke hockeyslovakia.sk.