Návrat z českej extraligy. Slovan privítal známu tvár z majstrovskej sezóny

Slovenský hokejista Adam Lukošik sa vracia do Slovana Bratislava po viac ako roku strávenom v českej extralige v drese Karlových Varov.
Dvadsaťštyriročný útočník pôsobil v „belasých“ farbách v juniorských kategóriách a v sezóne 2020/2021 debutoval v A-tíme.
Rodák z Prešova odohral za Slovan 156 zápasov, v ktorých zaznamenal 19 gólov a 13 asistencií. Na konte má aj víťazný gól z piateho zápasu finálovej série v roku 2022, keď pomohol Bratislavčanom k zisku majstrovskej trofeje.
V lete 2025 zamieril do Česka, kde si v premiérovej sezóne pripísal jeden gól a štyri asistencie. V aktuálnom ročníku odohral deväť duelov s bilanciou 1+1.
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„Pri rozbore, čo nám chýbalo v prvej tretine súťaže, sme niekoľkokrát hovorili o tom istom - o dôraze v predbránkovom priestore a celkovo ťahu na bránu. Adam je presne ten typ útočníka, ktorý to vždy robil a vynikal v tom.
Boli sme už nejaký čas v kontakte a chceli sme ho získať späť. Veríme, že obnovíme obojstranne funkčnú spoluprácu a prinesie presne to, v čom je dobrý,“ uviedol pre oficiálnu webstránku klubu generálny manažér Slovana Lukáš Havlíček.
Radosť z podpisu má aj Lukošik.
„Teším sa, že sa opäť predstavím pred slovanistickými fanúšikmi. Chalanov som sledoval a verím, že budem prínosom pre kabínu a tím, či už po hráčskej, ale aj po ľudskej stránke,“ povedal staronový útočník Slovana.