Banská Bystrica prišla o veľkého lídra v defenzíve. Rozhodol sa zamieriť do Fínska

Americký hokejový obranca Andrew Lucas nebude ďalej obliekať dres HC ’05 TAM Banská Bystrica. Vedenie extraligového klubu súhlasilo s jeho prestupom do fínskeho Jokeritu Helsinki.
Lucas už v októbri požiadal banskobystrický klub o uvoľnenie z pôsobenia pri mužstve z rodinných dôvodov.
„Jeho osobnú situáciu sme rešpektovali a žiadosti vyhoveli. Andrew následne odcestoval za rodinou do zámoria, pričom jeho kontrakt s naším klubom zostával naďalej v platnosti.
Jeho ďalšie hokejové pôsobenie sa medzičasom na jeho žiadosť stalo predmetom rokovaní s Jokeritom Helsinki.
Tie vyústili do dohody o prestupe, v rámci ktorej sme sa dohodli na podmienkach jeho uvoľnenia z platného kontraktu vrátane finančného vyrovnania pre náš klub. Andrew tak už do zostavy baranov nezasiahne a ďalšiu časť sezóny odohrá vo Fínsku.
Andrewovi ďakujeme za pôsobenie v drese baranov a prajeme mu veľa zdravia a všetko dobré v ďalšej kariére aj v osobnom živote,“ informoval HC ’05 na svojej oficiálnej webstránke.
Dvadsaťsedemročný obranca prišiel pod Urpín pred sezónou 2025/26, Banská Bystrica bola jeho prvým pôsobiskom mimo Severnej Ameriky.
V minulej sezóne si v drese „baranov“ pripísal 41 bodov (3+38) v 53 zápasoch základnej časti a dve asistencie v siedmich dueloch vyraďovačky.
V aktuálnom ročníku zaznamenal gól a štyri asistencie v deviatich stretnutiach. V minulosti nastupoval v univerzitnej NCAA a nižších zámorských súťažiach ECHL a AHL.