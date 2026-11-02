Banská Bystrica prišla o veľkého lídra v defenzíve. Rozhodol sa zamieriť do Fínska

Andrew Lucas
Andrew Lucas (Autor: Facebook / HC'05 TAM Banská Bystrica)
TASR|2. nov 2026 o 20:25
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Už v októbri požiadal klub o uvoľnenie z pôsobenia pri mužstve z rodinných dôvodov.

Americký hokejový obranca Andrew Lucas nebude ďalej obliekať dres HC ’05 TAM Banská Bystrica. Vedenie extraligového klubu súhlasilo s jeho prestupom do fínskeho Jokeritu Helsinki.

Lucas už v októbri požiadal banskobystrický klub o uvoľnenie z pôsobenia pri mužstve z rodinných dôvodov.

„Jeho osobnú situáciu sme rešpektovali a žiadosti vyhoveli. Andrew následne odcestoval za rodinou do zámoria, pričom jeho kontrakt s naším klubom zostával naďalej v platnosti.

Jeho ďalšie hokejové pôsobenie sa medzičasom na jeho žiadosť stalo predmetom rokovaní s Jokeritom Helsinki.

Tie vyústili do dohody o prestupe, v rámci ktorej sme sa dohodli na podmienkach jeho uvoľnenia z platného kontraktu vrátane finančného vyrovnania pre náš klub. Andrew tak už do zostavy baranov nezasiahne a ďalšiu časť sezóny odohrá vo Fínsku.

Andrewovi ďakujeme za pôsobenie v drese baranov a prajeme mu veľa zdravia a všetko dobré v ďalšej kariére aj v osobnom živote,“ informoval HC ’05 na svojej oficiálnej webstránke.

Dvadsaťsedemročný obranca prišiel pod Urpín pred sezónou 2025/26, Banská Bystrica bola jeho prvým pôsobiskom mimo Severnej Ameriky.

V minulej sezóne si v drese „baranov“ pripísal 41 bodov (3+38) v 53 zápasoch základnej časti a dve asistencie v siedmich dueloch vyraďovačky.

V aktuálnom ročníku zaznamenal gól a štyri asistencie v deviatich stretnutiach. V minulosti nastupoval v univerzitnej NCAA a nižších zámorských súťažiach ECHL a AHL.

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Banská Bystrica prišla o veľkého lídra v defenzíve. Rozhodol sa zamieriť do Fínska
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