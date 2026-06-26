Michalovce posilnil kanadský útočník. Draftovaný bol Tampou Bay

Hokejisti Michaloviec
Hokejisti Michaloviec (Autor: Tlačová agentúra SR)
TASR|26. jún 2026 o 12:42
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Edmonds ovládol v sezóne 2021 kanadskú OHL v počte asistencií, Tampa Bay si ho vybrala v treťom kole draftu 2022.

Novou posilou slovenského hokejového klubu HK Dukla Michalovce sa stal kanadský útočník Lucas Edmonds. Príchod 25-ročného krídelníka oznámil účastník Tipsport ligy na svojej oficiálnej stránke.

Kanadský rodák má aj švédske korene a v mládežníckych kategóriách reprezentoval práve Švédsko. Tam sa začala aj jeho profesionálna kariéra, no v roku 2021 ukázal svoje kvality v kanadskej OHL.

V drese Kingstonu Frontenacs nazbieral v 68 zápasoch 113 bodov (34+79) a ovládol ligu v počte asistencií. Tieto výkony mu vyniesli výber v treťom kole NHL draftu v roku 2022, keď si ho vybrala Tampa Bay Lightning.

V USA odohral tri sezóny v AHL za tímy Syracuse Crunch a Hartford Wolf Pack. Potom sa presunul do Európy, kde si obliekal dresy fínskeho tímu Pelicans a českých Vítkovíc.

Tipsport liga

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