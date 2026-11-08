Slováci stratili šancu vyhrať Nemecký pohár. Lotyšsko ani v treťom zápase nezaváhalo

Nemecký pohár 2026
Lotyšsko - Rakúsko 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)
Góly: 10. Osmanis, 13. Gavars, 18. a 27. Krastenbergs, 30. Polcs, 52. Vitolinš - 32. Baumgartner, 34. Rohrer.
Hokejisti Lotyšska sa stali víťazmi 37. ročníka Nemeckého pohára po tom, čo zdolali všetkých troch súperov.
V nedeľňajšom zápase si poradili s Rakúskom 6:2 a v tabuľke obsadili 1. miesto s ôsmimi bodmi. Slovenských reprezentantov čakal v nedeľu od 14.45 súboj s domácim Nemeckom o konečné 2. miesto.
Pre Lotyšov to bolo druhý triumf na Nemeckom pohári, prvý dosiahli v roku 2020. Rakúšania obsadili posledné 4. miesto po tom, čo prehrali všetky tri zápasy.
Prehľad víťazov Nemeckého pohára
1987: Československo
1988: Sovietsky zväz
1989: -
1990: Fínsko
1991: Sovietsky zväz
1992: Rusko
1993: Rusko
1994: Česko
1995: Nemecko
1996: Nemecko
1997: Slovensko
1998: -
1999: -
2000: Kanada
2001: Švajčiarsko
2002: Kanada
2003: USA
2004: USA
2005: Kanada
2006: Slovensko
2007: Švajčiarsko
2008: Kanada
2009: Nemecko
2010: Nemecko
2011: Slovensko
2012: Nemecko
2013: USA
2014: Nemecko
2015: Nemecko
2016: Slovensko
2017: Rusko
2018: Rusko
2019: Švajčiarsko
2020: Lotyšsko
2021: Nemecko
2022: Nemecko
2023: Nemecko
2024: Slovensko
2025: Nemecko
2026: Lotyšsko