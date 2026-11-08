Slováci stratili šancu vyhrať Nemecký pohár. Lotyšsko ani v treťom zápase nezaváhalo

Na snímke sprava Renars Krastenbergs (Lotyšsko), brankár Eugen Rabčan (Slovensko) a Jakub Meliško (Slovensko) a gól v predĺžení počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko.
Na snímke sprava Renars Krastenbergs (Lotyšsko), brankár Eugen Rabčan (Slovensko) a Jakub Meliško (Slovensko) a gól v predĺžení počas zápasu Nemeckého pohára Lotyšsko - Slovensko. (Autor: TASR)
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TASR|8. nov 2026 o 13:27
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Slovenských reprezentantov čaká súboj s domácim Nemeckom o konečné 2. miesto.

Nemecký pohár 2026

Lotyšsko - Rakúsko 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)

Góly: 10. Osmanis, 13. Gavars, 18. a 27. Krastenbergs, 30. Polcs, 52. Vitolinš - 32. Baumgartner, 34. Rohrer.

Hokejisti Lotyšska sa stali víťazmi 37. ročníka Nemeckého pohára po tom, čo zdolali všetkých troch súperov.

V nedeľňajšom zápase si poradili s Rakúskom 6:2 a v tabuľke obsadili 1. miesto s ôsmimi bodmi. Slovenských reprezentantov čakal v nedeľu od 14.45 súboj s domácim Nemeckom o konečné 2. miesto.

Pre Lotyšov to bolo druhý triumf na Nemeckom pohári, prvý dosiahli v roku 2020. Rakúšania obsadili posledné 4. miesto po tom, čo prehrali všetky tri zápasy.

Prehľad víťazov Nemeckého pohára

1987: Československo

1988: Sovietsky zväz

1989: -

1990: Fínsko

1991: Sovietsky zväz

1992: Rusko

1993: Rusko

1994: Česko

1995: Nemecko

1996: Nemecko

1997: Slovensko

1998: -

1999: -

2000: Kanada

2001: Švajčiarsko

2002: Kanada

2003: USA

2004: USA

2005: Kanada

2006: Slovensko

2007: Švajčiarsko

2008: Kanada

2009: Nemecko

2010: Nemecko

2011: Slovensko

2012: Nemecko

2013: USA

2014: Nemecko

2015: Nemecko

2016: Slovensko

2017: Rusko

2018: Rusko

2019: Švajčiarsko

2020: Lotyšsko

2021: Nemecko

2022: Nemecko

2023: Nemecko

2024: Slovensko

2025: Nemecko

2026: Lotyšsko

Poradie Slovenska v tabuľke turnaja Nemecký pohár 2026

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