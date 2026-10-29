Ofenzívny uragán na farme nezostal bez odozvy. Chromiak dostane šancu v NHL

Hokejový klub Los Angeles Kings povolal vo štvrtok do prvého tímu slovenského útočníka Martina Chromiaka.
Dvadsaťštyriročný reprezentant prichádza z farmárskeho tímu Ontario Reign pred zápasom s Ottawou. Informácie priniesla oficiálna stránka zámorskej profiligy.
Chromiak je v tejto sezóne s ôsmimi bodmi za šesť gólov a dve asistencie v deviatich zápasoch najproduktívnejším hráčom Reign aj ich najlepším strelcom.
V tíme vedie aj s dvoma víťaznými gólmi a 35 strelami. Za minulý týždeň bol vyhlásený za hráča týždňa AHL, keď v troch stretnutiach zaznamenal štyri góly a dve asistencie.
Kings si Chromiaka vybrali v piatom kole draftu NHL v roku 2020 z celkového 128. miesta.
Počas šiestich sezón, v ktorých nastupoval za Ontario, odohral v AHL 276 zápasov a nazbieral 163 bodov za 82 gólov a 81 asistencií.
Najúspešnejší bol preňho ročník 2025/2026, v ktorom si vytvoril osobné maximá v profesionálnej kariére v počte zápasov (71), gólov (28), asistencií (28) aj bodov (56).
Vo všetkých týchto ukazovateľoch bol najlepší v tíme.
Rodák z Ilavy reprezentoval Slovensko na piatich turnajoch Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Predstavil sa na troch seniorských majstrovstvách sveta (2026, 2025, 2023), jednom šampionáte hráčov do 20 rokov (2021) a jednom šampionáte do 18 rokov (2019).
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