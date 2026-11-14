ONLINE: Los Angeles Kings - Calgary Flames dnes, NHL LIVE (Nemec, Pospíšil)

Hokejisti tímov Los Angeles Kings a Calgary Flames dnes v noci hrajú ďalší zápas základnej časti NHL.
V drese Flames nastúpia Slováci Šimon Nemec a Martin Pospíšil.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Los Angeles Kings - Calgary Flames dnes (hokej, NHL, Nemec, Pospíšil, výsledok, nedeľa, NAŽIVO)
NHL 2026/2027
15.11.2026 o 04:00
LA Kings
0:0
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minúta
Plánovaný
Calgary
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zámorskej NHL. Dnes sa proti sebe postaví Los Angeles Kings -aCalgary Flames. Sledovať budeme zároveň aj slovenské zastúpenie, keď sa v drese Flames predstaví útočník Martin Pospíšil a obranca Šimon Nemec.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 04:00.
Tabuľky NHL
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