Lopušanová vládne celej NCAA. Slovenka pridala tri body a je sama na čele produktivity

Nela Lopušanová v drese Wisconsinu.
Nela Lopušanová v drese Wisconsinu. (Autor: REUTERS)
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TASR|15. nov 2026 o 09:29
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Lopušanová skórovala osem sekúnd po začiatku tretej tretiny, čo bol druhý najrýchlejší takýto gól v histórii Wisconsinu.

Slovenská hokejistka Nela Lopušanová prispela gólom a dvoma asistenciami k víťazstvu Wisconsinu nad St. Thomas 9:2 v zápase zámorskej univerzitnej súťaže NCAA.

Osemnásťročná útočníčka sa osamostatnila na čele produktivity celej súťaže, v jedenástich stretnutiach svojej premiérovej sezóny nazbierala už 24 bodov (11+13).

Lopušanová asistovala pri oboch góloch Charlotte Pieckenhagenovej a sama skórovala už osem sekúnd po začiatku tretej tretiny.

Bol to druhý najrýchlejší gól od úvodu tretiny v histórii Wisconsinu. Absolútny klubový rekord drží Britta Curlová, ktorá v marci 2024 skórovala už po šiestich sekundách od začiatku tretiny. Rodáčka zo Žiliny zaznamenala aj tri plusové body a tri strely na bránku.

V kanadskom bodovaní NCAA má jednobodový náskok pred svojou spoluhráčkou Cassie Hallovou (11+12).

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