ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen dnes, Tipsport liga LIVE (13. kolo)

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 13. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK 32 Liptovský Mikuláš - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 13. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
23.10.2026 o 18:00
13. kolo
Lipt. Mikuláš
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minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 13. kola stretne HK 32 Liptovský Mikuláš a HKM Zvolen.
Liptovský Mikuláš odštartoval nový ročník úspešne, keď aktuálne okupuje 6. miesto so ziskom 19 bodov. Po sérii štyroch výhier ale padla na mužstvo deka, keď z posledných piatich vystúpení vybojovalo iba tri body za triumf proti Slovanu Bratislava. Predtým však nestačilo na Poprad, Žilinu, Banskú Bystricu a naposledy Michalovce.
Naopak Zvolenčania sa nachádzajú na predposlednom 11. mieste, keď majú na konte 11 bodov. Po dvoch víťazstvách s Banskou Bystricou a práve Liptovským Mikulášom totiž prišla séria prehier, ktorú zlomili na domácom ľade proti Prešovu po tesnom víťazstve 3:2 po nájazdoch. Následne ale zaznamenali ďalšiu štvorzápasovú sériu porážok, ktorú tentoraz zlomili proti Banskej Bystrici na jej ľade po výsledku 3:4 po predĺžení.
Liptovský Mikuláš odštartoval nový ročník úspešne, keď aktuálne okupuje 6. miesto so ziskom 19 bodov. Po sérii štyroch výhier ale padla na mužstvo deka, keď z posledných piatich vystúpení vybojovalo iba tri body za triumf proti Slovanu Bratislava. Predtým však nestačilo na Poprad, Žilinu, Banskú Bystricu a naposledy Michalovce.
Naopak Zvolenčania sa nachádzajú na predposlednom 11. mieste, keď majú na konte 11 bodov. Po dvoch víťazstvách s Banskou Bystricou a práve Liptovským Mikulášom totiž prišla séria prehier, ktorú zlomili na domácom ľade proti Prešovu po tesnom víťazstve 3:2 po nájazdoch. Následne ale zaznamenali ďalšiu štvorzápasovú sériu porážok, ktorú tentoraz zlomili proti Banskej Bystrici na jej ľade po výsledku 3:4 po predĺžení.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.