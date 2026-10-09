ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (9. kolo)

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 9. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK 32 Liptovský Mikuláš - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 9. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
09.10.2026 o 18:00
9. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 9. kola Tipsport ligy, v ktorom HK 32 Liptovský Mikuláš privíta na domácom ľade Vlkov Žilina.
Liptovský Mikuláš sa po ôsmich odohraných kolách nachádza na treťom mieste tabuľky. Na konte má 16 bodov a skóre 27:24. Liptáci vstúpili do sezóny veľmi dobre a v posledných piatich ligových zápasoch získali až 12 bodov. Najskôr zvíťazili na ľade Spišskej Novej Vsi 3:2, následne doma zdolali Prešov 6:4 a potom uspeli aj na ľade úradujúceho majstra z Nitry, kde vyhrali 5:3. Na túto sériu nadviazali domácim víťazstvom 3:0 nad Košicami, no v poslednom kole nestačili na Poprad, ktorému podľahli 1:5.
Vlci Žilina sú po ôsmich kolách na štvrtom mieste a na svojom konte majú 14 bodov. Ich skóre je 26:17. Žilinčania mali výborný vstup do sezóny, no v posledných piatich stretnutiach sa im však prestalo dariť. Najskôr prehrali v Nitre 1:3, potom síce doma zdolali Košice 3:1, no následne podľahli Popradu po samostatných nájazdoch 3:4, Slovanu Bratislava 0:1 a v poslednom kole aj Banskej Bystrici 2:3 po samostatných nájazdoch.
Liptovský Mikuláš sa po ôsmich odohraných kolách nachádza na treťom mieste tabuľky. Na konte má 16 bodov a skóre 27:24. Liptáci vstúpili do sezóny veľmi dobre a v posledných piatich ligových zápasoch získali až 12 bodov. Najskôr zvíťazili na ľade Spišskej Novej Vsi 3:2, následne doma zdolali Prešov 6:4 a potom uspeli aj na ľade úradujúceho majstra z Nitry, kde vyhrali 5:3. Na túto sériu nadviazali domácim víťazstvom 3:0 nad Košicami, no v poslednom kole nestačili na Poprad, ktorému podľahli 1:5.
Vlci Žilina sú po ôsmich kolách na štvrtom mieste a na svojom konte majú 14 bodov. Ich skóre je 26:17. Žilinčania mali výborný vstup do sezóny, no v posledných piatich stretnutiach sa im však prestalo dariť. Najskôr prehrali v Nitre 1:3, potom síce doma zdolali Košice 3:1, no následne podľahli Popradu po samostatných nájazdoch 3:4, Slovanu Bratislava 0:1 a v poslednom kole aj Banskej Bystrici 2:3 po samostatných nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.