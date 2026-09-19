ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (3. kolo)

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 3. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 3. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
19.09.2026 o 19:00
3. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prehľad
Rozhodca: Crman, Výleta – Hercog, Tichý – Druga.
Prenos
Duel tretieho kola medzi Liptovským Mikulášom a Trenčínom prinesie súboj dvoch mužstiev, ktoré nevstúpili do novej extraligovej sezóny v najlepšom rozpoložení. Liptáci zaznamenali oveľa pozitívnejší úvod – v úvodnom kole doma porazili Michalovce výsledkom 5:2. Hneď v druhom kole ale prvý raz stratili – nad ich sily boli hokejisti Zvolena. Na pôde súpera prehral tím trénera Aleša Tottera 1:4. Jediným strelcom hostí bol útočník Jakub Nespala. Trenčín zažil ešte horší štart. Vybuchol už v prvom kole, keď v emóciami nabitom zápase na ľade rozbehnutej Žiliny hrajúcej aj s Petrom Cehlárikom v zostave prehral 2:5. Bližšie triumfu boli Trenčania doma proti Banskej Bystrici, no napokon museli opäť doťahovať. Z prvého domáceho zápasu sezóny vyťažili aspoň bod za prehru 3:4 po samostatných nájazdoch. Tím plný zahraničných importov sa tak bude chcieť dostať na príjemnejšiu vlnu práve na štadióne v Liptovskom Mikuláši. Bezprostredne pred stretnutím je len veľmi náročné odhadnúť, kto by mohol mať bližšie k plnému bodovému zisku.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 3. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HK 32 Liptovský Mikuláš a HK DUKLA Trenčín. Zápas sa začne o 19:00.