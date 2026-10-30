ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves dnes, Tipsport liga LIVE (15. kolo)

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš a HK Spišská Nová Ves dnes hrajú zápas 15. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves dnes (Tipsport Liga LIVE, 15. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
30.10.2026 o 18:00
15. kolo
Lipt. Mikuláš
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Plánovaný
Spišská N. Ves
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 15. kola stretne HK 32 Liptovský Mikuláš a HK Spišská Nová Ves.
Liptovský Mikuláš sa po sérii štyroch výhier v rade trápil, keď z nasledujúcich sedem zápasov zvládol zdolať súpera len v dvoch prípadoch – proti Slovanu Bratislava a Zvolenu. V poslednom kole nestačil na Trenčín tesne 2:3 po nájazdoch.
Hoci sa Spišská Nová Ves nachádza na 4. mieste, po sérii výhier prišla menšia kríza, keď z posledných piatich duelov zdolali iba Košice. Od vtedy ale prišla prehra s Popradom 2:3, Žilinou 0:3 a následne aj doma s Banskou Bystricou 4:5 po nájazdoch, hoci sa domácim podarilo zmazať až štvorgólové manko a zisk bodu je tak nakoniec viac než uspokojivý.
Liptovský Mikuláš sa po sérii štyroch výhier v rade trápil, keď z nasledujúcich sedem zápasov zvládol zdolať súpera len v dvoch prípadoch – proti Slovanu Bratislava a Zvolenu. V poslednom kole nestačil na Trenčín tesne 2:3 po nájazdoch.
Hoci sa Spišská Nová Ves nachádza na 4. mieste, po sérii výhier prišla menšia kríza, keď z posledných piatich duelov zdolali iba Košice. Od vtedy ale prišla prehra s Popradom 2:3, Žilinou 0:3 a následne aj doma s Banskou Bystricou 4:5 po nájazdoch, hoci sa domácim podarilo zmazať až štvorgólové manko a zisk bodu je tak nakoniec viac než uspokojivý.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.