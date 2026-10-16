ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)

HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy.
HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|16. okt 2026 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy: HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava.

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 11. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 11. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
16.10.2026 o 18:00
11. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Baluška, Krajčík – Hercog, Durmis.
Prenos
V 11. kole Tipsport ligy hostí Liptovský Mikuláš Slovan Bratislava. Úvodné buly je na programe o 18:00.

L. Mikuláš sa nachádza na 7. mieste, na konte má 16 bodov. Liptáci prehrali tri duely v rade, naposledy podľahli Banskej Bystrici na jej ľade 2:5.

Slovan je na čele tabuľky, doposiaľ nazbieral 22 bodov, čo je o dva body viac, ako má druhá Žilina, tretí Poprad a štvrté Košice. Belasí vyhrali tri z uplynulých piatich zápasov, v minulom kole zvíťazili doma nad Prešovom vysoko 8:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HK Dukla Trenčín - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy.online
HK Dukla Trenčín - HK Poprad: ONLINE prenos zo zápasu 11. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HK Dukla Trenčín - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)
dnes 15:00
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»Slovensko»Tipsport liga»ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)