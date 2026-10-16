ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (11. kolo)

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš a HC Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 11. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Slovan Bratislava dnes (Tipsport Liga LIVE, 11. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
16.10.2026 o 18:00
11. kolo
Lipt. Mikuláš
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minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prehľad
Rozhodca: Baluška, Krajčík – Hercog, Durmis.
Prenos
V 11. kole Tipsport ligy hostí Liptovský Mikuláš Slovan Bratislava. Úvodné buly je na programe o 18:00.
L. Mikuláš sa nachádza na 7. mieste, na konte má 16 bodov. Liptáci prehrali tri duely v rade, naposledy podľahli Banskej Bystrici na jej ľade 2:5.
Slovan je na čele tabuľky, doposiaľ nazbieral 22 bodov, čo je o dva body viac, ako má druhá Žilina, tretí Poprad a štvrté Košice. Belasí vyhrali tri z uplynulých piatich zápasov, v minulom kole zvíťazili doma nad Prešovom vysoko 8:2.
L. Mikuláš sa nachádza na 7. mieste, na konte má 16 bodov. Liptáci prehrali tri duely v rade, naposledy podľahli Banskej Bystrici na jej ľade 2:5.
Slovan je na čele tabuľky, doposiaľ nazbieral 22 bodov, čo je o dva body viac, ako má druhá Žilina, tretí Poprad a štvrté Košice. Belasí vyhrali tri z uplynulých piatich zápasov, v minulom kole zvíťazili doma nad Prešovom vysoko 8:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.