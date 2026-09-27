ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (5. kolo)

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš a HC Prešov dnes hrajú zápas 5. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 5. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
27.09.2026 o 17:00
5. kolo
Lipt. Mikuláš
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minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Liptovský Mikuláš v piatok zvládol náročný duel na pôde Spišskej Novej Vsi a po úspešnej otočke skóre zvíťazil na východe Slovenska výsledkom 3:2. K triumfu pomohli Liptákom najmä legionári, avšak víťazný presný zásah strelil 24 sekúnd pred koncom zápasu Marek Vankúš. Ďalším súperom zverencov trénera Aleša Tottera budú Prešovčania. Prešov v tejto sezóne ako jediný spomedzi 12 celkov slovenskej extraligy ešte ani raz nebodoval. Zverenci trénera Ryana Colvillea postupne podľahli Košiciam, Popradu, Žiline a naposledy doma Banskej Bystrici. Individuality možno na strane hostí vyzdvihnúť len veľmi ťažko. Za zmienku stojí doposiaľ trojbodový kanadský útočník Keltie Jeri-Leon.
Vitajte pri textovom online komentári hokejového zápasu 5. kola základnej časti slovenskej Tipsport ligy. Proti sebe nastúpia HK 32 Liptovský Mikuláš a HC Prešov. Zápas sa začne o 17:00.