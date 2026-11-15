ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad dnes, Tipsport liga LIVE (19. kolo)

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš a HK Poprad dnes hrajú zápas 19. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Poprad dnes (Tipsport Liga LIVE, 19. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
15.11.2026 o 17:00
19. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Poprad
Prehľad
Rozhodca: Baluška, Synek – Gegáň, Šramaty.
Prenos
Úvodné zostavy:
HK 32 Liptovský Mikuláš: Lindberg (Karejev) – Funtek, De La Gorgendiere, Lalík, Fekiač, A. Čajkovič, Acolatse, Kadlubiak, Matula – Sukeľ, Šatan, Šandor – K. Molnár, Coe, Chyzowski – Nespala, Vankúš, Ferkodič – Podolinský, Uhrík, Kalousek.
HK Poprad: Belányi (Hudáček) – Jank, Bodák, Lefebvre, J. Marcinko, Brincko, Mezovský, Brath, Malina – Dvořák, Cracknell, Bjalončík – Calof, Coulter, J. Urbánek – Valigura, Suchý, Šotek – P. Rychlík, Kundrik, Vandas.
HK 32 Liptovský Mikuláš: Lindberg (Karejev) – Funtek, De La Gorgendiere, Lalík, Fekiač, A. Čajkovič, Acolatse, Kadlubiak, Matula – Sukeľ, Šatan, Šandor – K. Molnár, Coe, Chyzowski – Nespala, Vankúš, Ferkodič – Podolinský, Uhrík, Kalousek.
HK Poprad: Belányi (Hudáček) – Jank, Bodák, Lefebvre, J. Marcinko, Brincko, Mezovský, Brath, Malina – Dvořák, Cracknell, Bjalončík – Calof, Coulter, J. Urbánek – Valigura, Suchý, Šotek – P. Rychlík, Kundrik, Vandas.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 19. kola stretne HK 32 Liptovský Mikuláš a HK Poprad. Líder z Popradu má aktuálne náskok troch bodov pred druhou Žilinou, no zároveň aj o zápas viac. Popradčania sa po reprezentačnej prestávke vrátili s porážkoi 3:4 práve proti Vlkom, následne ale zdolali Banskú Bystricu v tesnom súboji 2:1. Liptovský Mikuláš sa ale drží v najlepšej šestke, pričom po prestávke zdolal Nitru 6:3 a v poslednom kole nestačil na Košice 3:5.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.