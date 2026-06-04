Obrana Liptovského Mikuláša sa formuje. Vedenie avizuje ešte posily zo zahraničia

Na snímke smútok hráčov Liptovského Mikuláša.
Na snímke smútok hráčov Liptovského Mikuláša. (Autor: TASR)
TASR|4. jún 2026 o 17:48
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V drese HK 32 pokračujú Lalík, Jendroľ a Fekiač.

Vedenie hokejového klubu HK 32 Liptovský Mikuláš oznámilo mená väčšej časti obranných radov na sezónu 2026/27.

V drese HK 32 pokračujú Lukáš Lalík, Dominik Jendroľ a Frederik Fekiač, pričom pre všetkých troch pôjde o štvrtú sezónu v klube.

Súčasťou obranných radov bude aj odchovanec Maxim Kadlubiak, ktorý dostane ďalšiu príležitosť ukázať svoj potenciál v najvyššej súťaži.

Pokračuje tiež Alex Čajkovič, ktorý už v minulej sezóne nazbieral prvé štarty v drese Liptákov.

Novými tvárami v obrane sú Adrián Zubák a Šimon Šurányi. „Sú to dvaja mladí slovenskí obrancovia, ktorí dostanú šancu presadiť sa v najvyššej slovenskej hokejovej lige a ukázať svoje kvality,“ uviedol klub na sociálnych sieťach.

Káder obrancov Mikuláša však ešte nie je uzavretý. „Voľné zostávajú ešte tri miesta, ktoré obsadia dvaja legionári a jeden slovenský obranca. Ich mená vám predstavíme už čoskoro,“ dodal klub.

Tipsport liga

Na snímke smútok hráčov Liptovského Mikuláša.
Na snímke smútok hráčov Liptovského Mikuláša.
Obrana Liptovského Mikuláša sa formuje. Vedenie avizuje ešte posily zo zahraničia
dnes 17:48
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