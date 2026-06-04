Obrana Liptovského Mikuláša sa formuje. Vedenie avizuje ešte posily zo zahraničia

Vedenie hokejového klubu HK 32 Liptovský Mikuláš oznámilo mená väčšej časti obranných radov na sezónu 2026/27.
V drese HK 32 pokračujú Lukáš Lalík, Dominik Jendroľ a Frederik Fekiač, pričom pre všetkých troch pôjde o štvrtú sezónu v klube.
Súčasťou obranných radov bude aj odchovanec Maxim Kadlubiak, ktorý dostane ďalšiu príležitosť ukázať svoj potenciál v najvyššej súťaži.
Pokračuje tiež Alex Čajkovič, ktorý už v minulej sezóne nazbieral prvé štarty v drese Liptákov.
Novými tvárami v obrane sú Adrián Zubák a Šimon Šurányi. „Sú to dvaja mladí slovenskí obrancovia, ktorí dostanú šancu presadiť sa v najvyššej slovenskej hokejovej lige a ukázať svoje kvality,“ uviedol klub na sociálnych sieťach.
Káder obrancov Mikuláša však ešte nie je uzavretý. „Voľné zostávajú ešte tri miesta, ktoré obsadia dvaja legionári a jeden slovenský obranca. Ich mená vám predstavíme už čoskoro,“ dodal klub.