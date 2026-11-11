ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (17. kolo)

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš a HK Nitra dnes hrajú zápas 17. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 17. kolo, streda, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
11.11.2026 o 18:00
17. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 17. kola Tipsport ligy medzi HK 32 Liptovský Mikuláš a HK Nitra.
Liptovský Mikuláš sa po šestnástich odohraných zápasoch nachádza na piatom mieste tabuľky so ziskom 28 bodov a skóre 47:47. Liptovský Mikuláš má za sebou výsledkovo pomerne vydarené obdobie. V posledných piatich ligových zápasoch zdolal Prešov 1:0 po predĺžení, Spišskú Novú Ves 5:4 a Zvolen 2:1. Bodoval aj na ľade Trenčína, kde prehral až po nájazdoch 2:3. Jedinú prehru v riadnom hracom čase zaznamenal proti Michalovciam, ktorým podľahol 4:5.
Nitra má na konte 24 bodov a patrí jej ôsma priečka. Corgoni majú skóre 49:43 a v posledných piatich dueloch zaznamenali štyri víťazstvá a jednu prehru. Postupne zdolali Slovan Bratislava 4:0, Košice 5:1 a Poprad 4:1. Následne prehrali na ľade Žiliny 2:3 po predĺžení, no v poslednom kole si napravili chuť, keď na domácom ľade zdolali Banskú Bystricu presvedčivo 5:2.
Liptovský Mikuláš sa po šestnástich odohraných zápasoch nachádza na piatom mieste tabuľky so ziskom 28 bodov a skóre 47:47. Liptovský Mikuláš má za sebou výsledkovo pomerne vydarené obdobie. V posledných piatich ligových zápasoch zdolal Prešov 1:0 po predĺžení, Spišskú Novú Ves 5:4 a Zvolen 2:1. Bodoval aj na ľade Trenčína, kde prehral až po nájazdoch 2:3. Jedinú prehru v riadnom hracom čase zaznamenal proti Michalovciam, ktorým podľahol 4:5.
Nitra má na konte 24 bodov a patrí jej ôsma priečka. Corgoni majú skóre 49:43 a v posledných piatich dueloch zaznamenali štyri víťazstvá a jednu prehru. Postupne zdolali Slovan Bratislava 4:0, Košice 5:1 a Poprad 4:1. Následne prehrali na ľade Žiliny 2:3 po predĺžení, no v poslednom kole si napravili chuť, keď na domácom ľade zdolali Banskú Bystricu presvedčivo 5:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.