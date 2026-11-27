Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 23. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 23. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
27.11.2026 o 18:00
23. kolo
Lipt. Mikuláš
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minúta
Plánovaný
Michalovce
Prehľad
Rozhodca: Baca, Moller – Tichý, Frimmel.
Prenos
V 23. kole Tipsport ligy hostí Liptovský Mikuláš Michalovce. Stretnutie sa začína o 18:00.
L Mikuláš sa nachádza na 4. mieste, na konte má 39 bodov. Na tretí Slovan stráca päť bodov. Liptáci vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole prehrali na ihrisku Slovana Bratislava tesne 5:6 po predĺžení.
Michalovce figurujú na 10. priečke, doposiaľ získali 22 bodov. Na deviatu Banskú Bystricu majú manko deväť bodov a odohrali o zápas viac. Michalovčania po troch prehrách v rade v minulom kole zdolali Banskú Bystricu 4:3 po samostatných nájazdoch.
L Mikuláš sa nachádza na 4. mieste, na konte má 39 bodov. Na tretí Slovan stráca päť bodov. Liptáci vyhrali tri z uplynulých piatich duelov, v minulom kole prehrali na ihrisku Slovana Bratislava tesne 5:6 po predĺžení.
Michalovce figurujú na 10. priečke, doposiaľ získali 22 bodov. Na deviatu Banskú Bystricu majú manko deväť bodov a odohrali o zápas viac. Michalovčania po troch prehrách v rade v minulom kole zdolali Banskú Bystricu 4:3 po samostatných nájazdoch.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.