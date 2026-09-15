ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 1. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 1. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
15.09.2026 o 18:00
1. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Prajem pekný večer pri sledovaní prvého kola Tipos Extraligy. Dnes budeme sledovať zápas medzi HK 32 Liptovský Mikuláš a HK Dukla Michalovce.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptáci odohrali v príprave šesť pripravných zápasov a vo všetkých zvíťazili. Najprv si doma poradili práve s dnešným súperom. V divokom zápase zvíťazili Liptáci 7:4. Následne porazili poľské Zaglebie 4:2. V treťom zápase porazili Krakow jasne 5:1. Liptáci odohrali zápas aj na ľade Prešova a vo vyrovnanom zápase dokázali triumfovať 4:2. Doma dokázali poraziť Budapešť Akademiu 5:4 a v poslednom prípravnom zápase porazili poľské Katowice 5:2.
HK Dukla Michalovce
Hostia z Michaloviec odohrali rovnako ako ich súper šesť prípravných zápasov. Tri dokázali vyhrať a tri krát prehrali. Z víťazstva sa tešili na ľade Spišskej Novej Vsi. Zvíťazili tesne 2:1. Dokázali doma poraziť Košice 4:2 a maďarský DEAC 5:3. Naopak prehry zaknihovali na ľade Liptovského Mikuláša 4:7. Prehrali jasne na ľade Nitry 1:5 a v poslednom prípravnom zápase prehrali hladko na ľade Košíc 0:4.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptáci odohrali v príprave šesť pripravných zápasov a vo všetkých zvíťazili. Najprv si doma poradili práve s dnešným súperom. V divokom zápase zvíťazili Liptáci 7:4. Následne porazili poľské Zaglebie 4:2. V treťom zápase porazili Krakow jasne 5:1. Liptáci odohrali zápas aj na ľade Prešova a vo vyrovnanom zápase dokázali triumfovať 4:2. Doma dokázali poraziť Budapešť Akademiu 5:4 a v poslednom prípravnom zápase porazili poľské Katowice 5:2.
HK Dukla Michalovce
Hostia z Michaloviec odohrali rovnako ako ich súper šesť prípravných zápasov. Tri dokázali vyhrať a tri krát prehrali. Z víťazstva sa tešili na ľade Spišskej Novej Vsi. Zvíťazili tesne 2:1. Dokázali doma poraziť Košice 4:2 a maďarský DEAC 5:3. Naopak prehry zaknihovali na ľade Liptovského Mikuláša 4:7. Prehrali jasne na ľade Nitry 1:5 a v poslednom prípravnom zápase prehrali hladko na ľade Košíc 0:4.