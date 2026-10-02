ONLINE: HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice dnes, Tipsport liga LIVE (7. kolo)

Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš a HC Košice dnes hrajú zápas 7. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK 32 Liptovský Mikuláš - HC Košice dnes (Tipsport Liga LIVE, 7. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
02.10.2026 o 18:00
7. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Košice
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 7. kola Tipsport ligy, v ktorom sa na ľade Liptovského Mikuláša predstavia hokejisti Košíc.
Liptovský Mikuláš má na konte 13 bodov a skóre 23:19. Úvod sezóny mu vyšiel, keď najskôr zdolal Michalovce 5:2, následne však prehral vo Zvolene 1:4 a doma nestačil ani na Trenčín, ktorému podľahol 3:4 po predĺžení. Odvtedy však Liptáci zabrali a vyhrali tri zápasy za sebou. Najskôr otočili duel na ľade Spišskej Novej Vsi a zvíťazili 3:2, potom doma zdolali Prešov 6:4 a v poslednom zápase si poradili s Nitrou 5:3.
Košice majú po šiestich zápasoch 11 bodov a skóre 19:15. Oceliari začali sezónu víťazstvom 4:1 nad Prešovom a následne zdolali Nitru 2:1 po predĺžení. Potom prišlo víťazstvo v Bratislave nad Slovanom 4:3, no v odvete na domácom ľade Košice rovnakému súperovi podľahli 2:4. Následne si napravili chuť domácim víťazstvom 6:3 nad Popradom, no v poslednom zápase prehrali na ľade Žiliny 1:3.
Liptovský Mikuláš má na konte 13 bodov a skóre 23:19. Úvod sezóny mu vyšiel, keď najskôr zdolal Michalovce 5:2, následne však prehral vo Zvolene 1:4 a doma nestačil ani na Trenčín, ktorému podľahol 3:4 po predĺžení. Odvtedy však Liptáci zabrali a vyhrali tri zápasy za sebou. Najskôr otočili duel na ľade Spišskej Novej Vsi a zvíťazili 3:2, potom doma zdolali Prešov 6:4 a v poslednom zápase si poradili s Nitrou 5:3.
Košice majú po šiestich zápasoch 11 bodov a skóre 19:15. Oceliari začali sezónu víťazstvom 4:1 nad Prešovom a následne zdolali Nitru 2:1 po predĺžení. Potom prišlo víťazstvo v Bratislave nad Slovanom 4:3, no v odvete na domácom ľade Košice rovnakému súperovi podľahli 2:4. Následne si napravili chuť domácim víťazstvom 6:3 nad Popradom, no v poslednom zápase prehrali na ľade Žiliny 1:3.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.