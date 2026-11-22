Hokejisti HK 32 Liptovský Mikuláš a HC´05 TAM Banská Bystrica dnes hrajú zápas 21. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HK 32 Liptovský Mikuláš - HC´05 TAM Banská Bystrica dnes (Tipsport Liga LIVE, 21. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
22.11.2026 o 17:00
21. kolo
Lipt. Mikuláš
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
B. Bystrica
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 21. kola Tipsport ligy, v ktorom sa proti sebe postavia HK 32 Liptovský Mikuláš a HC 05 TAM Banská Bystrica.
Liptovský Mikuláš je po 20 odohraných zápasoch na 4. mieste so ziskom 36 bodov a skóre 65:59. Liptáci vyhrali tri z posledných piatich stretnutí. Najskôr zdolali HC Prešov 1:0 po predĺžení, následne si poradili s Nitrou 6:3, no potom prehrali v Košiciach 3:5. Náladu si napravili domácim víťazstvom nad Popradom 4:0 a naposledy uspeli aj na ľade Žiliny, kde po dramatickom priebehu zvíťazili 5:4 po predĺžení.
Banská Bystrica sa nachádza na 9. mieste s 27 bodmi a skóre 57:54, pričom má odohraných 19 zápasov. Barani nemajú za sebou ideálne obdobie. Z posledných piatich duelov vyhrali iba jeden. Najskôr prehrali v Nitre 2:5, následne však zdolali Košice 6:3. Potom prišli tri neúspechy za sebou, keď podľahli Popradu 1:2, Žiline 0:3 a naposledy Slovanu Bratislava 1:2.
Liptovský Mikuláš je po 20 odohraných zápasoch na 4. mieste so ziskom 36 bodov a skóre 65:59. Liptáci vyhrali tri z posledných piatich stretnutí. Najskôr zdolali HC Prešov 1:0 po predĺžení, následne si poradili s Nitrou 6:3, no potom prehrali v Košiciach 3:5. Náladu si napravili domácim víťazstvom nad Popradom 4:0 a naposledy uspeli aj na ľade Žiliny, kde po dramatickom priebehu zvíťazili 5:4 po predĺžení.
Banská Bystrica sa nachádza na 9. mieste s 27 bodmi a skóre 57:54, pričom má odohraných 19 zápasov. Barani nemajú za sebou ideálne obdobie. Z posledných piatich duelov vyhrali iba jeden. Najskôr prehrali v Nitre 2:5, následne však zdolali Košice 6:3. Potom prišli tri neúspechy za sebou, keď podľahli Popradu 1:2, Žiline 0:3 a naposledy Slovanu Bratislava 1:2.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.