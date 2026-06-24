Predaj bol jednomyseľne schválený. Pittsburghu Penguins majú nových majiteľov

Sidney Crosby, Evgeni Malkin a Rickard Rakell
Sidney Crosby, Evgeni Malkin a Rickard Rakell (Autor: TASR/AP)
TASR|24. jún 2026 o 15:54
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Klub po novom patrí rodine Hoffmannovcov.

Rada guvernérov NHL jednomyseľne schválila predaj klubu Pittsburgh Penguins rodine Hoffmannovcov.

Spoločnosť Hoffmann Family of Companies, súkromný investičný fond vedený bratmi Geoffom a Gregom Hoffmannovcami, kupuje „tučniakov“ od skupiny Fenway Sports Group.

Podľa oficiálneho webu profiligy by transakciu mali strany sfinalizovať ešte pred nadchádzajúcim vstupným draftom.

Hoffmanovci uzavreli v decembri dohodu o kúpe kontrolného podielu v klube od spoločnosti Fenway Sports Group. Komisár súťaže Garry Bettman uviedol, že transakčné náklady sa pohybujú približne na úrovni 1,75 miliardy dolárov.

Fenway Sports Group kúpila Penguins v roku 2021 za približne 900 miliónov USD.

NHL

Sidney Crosby, Evgeni Malkin a Rickard Rakell
Sidney Crosby, Evgeni Malkin a Rickard Rakell
Predaj bol jednomyseľne schválený. Pittsburghu Penguins majú nových majiteľov
dnes 15:54
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