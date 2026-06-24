Predaj bol jednomyseľne schválený. Pittsburghu Penguins majú nových majiteľov

Rada guvernérov NHL jednomyseľne schválila predaj klubu Pittsburgh Penguins rodine Hoffmannovcov.
Spoločnosť Hoffmann Family of Companies, súkromný investičný fond vedený bratmi Geoffom a Gregom Hoffmannovcami, kupuje „tučniakov“ od skupiny Fenway Sports Group.
Podľa oficiálneho webu profiligy by transakciu mali strany sfinalizovať ešte pred nadchádzajúcim vstupným draftom.
Hoffmanovci uzavreli v decembri dohodu o kúpe kontrolného podielu v klube od spoločnosti Fenway Sports Group. Komisár súťaže Garry Bettman uviedol, že transakčné náklady sa pohybujú približne na úrovni 1,75 miliardy dolárov.
Fenway Sports Group kúpila Penguins v roku 2021 za približne 900 miliónov USD.