Levice s prvým bodovým ziskom v sezóne. V domácom zápase nedali šancu súperovi

Hráči Levíc
Hráči Levíc (Autor: HK TAM Levice)
TASR|22. sep 2026 o 21:15
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Hostia zo Žiaru majú na konte tiež tri body.

Tipos SHL - 3. kolo

HK Levice - HK Žiar nad Hronom 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Góly: 7. Králik (Slovák, Svitana), 18. Sobotka, 29. Slovák (Svitana) - 41. Gašpar (Urbánek, Klíma).

Rozhodcovia: Valo, Hlinka - Moravčík, Bránik, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.

Hokejisti Levíc zdolali v utorkovom dueli 3. kola Tipos SHL hráčov Žiaru nad Hronom 3:1. Po prehrách v predošlých dvoch zápasoch si pripísali prvé body do tabuľky.

Hostia zo Žiaru majú na konte tiež tri body za výhru nad Považskou Bystricou z úvodného kola.

Tabuľka Tipos SHL

Slovenská hokejová liga

    Hráči Levíc
    Hráči Levíc
    Levice s prvým bodovým ziskom v sezóne. V domácom zápase nedali šancu súperovi
    ut 21:15
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