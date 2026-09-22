Levice s prvým bodovým ziskom v sezóne. V domácom zápase nedali šancu súperovi

Tipos SHL - 3. kolo
HK Levice - HK Žiar nad Hronom 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)
Góly: 7. Králik (Slovák, Svitana), 18. Sobotka, 29. Slovák (Svitana) - 41. Gašpar (Urbánek, Klíma).
Rozhodcovia: Valo, Hlinka - Moravčík, Bránik, vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0.
Hokejisti Levíc zdolali v utorkovom dueli 3. kola Tipos SHL hráčov Žiaru nad Hronom 3:1. Po prehrách v predošlých dvoch zápasoch si pripísali prvé body do tabuľky.
Hostia zo Žiaru majú na konte tiež tri body za výhru nad Považskou Bystricou z úvodného kola.