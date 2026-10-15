Levice dosiahli štvrtú výhru v sezóne, na domácom ľade hladko zdolali osemnástku

Tipos SHL - vložený zápas
HK Levice - JOJ Šport Slovensko 18 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)
Góly: 3. Králik (Slovák, Sobotka), 9. Slovák (Socha), 9. Sobotka (Fungáč), 36. Telstov, 53. Králik - 60. Krajňák (Kubis)
Rozhodcovia: Hlinka, Opalek – Haringa, Moravčík, vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 1590
HK Levice: Lietava – Ligas, Socha, Bajza, Lezzani, Jasečko, Kalnický, Belyakov – Králik, Slovák, Sisik – Sobotka, Král, Fungáč – Teltsov, P. Svitana, Ozimák – Ridzoň, Kováč, Rubin
JOJ Šport Slovensko 18: Husár – Filip, Škripec, Hoďovský, Klačanský, Medvec, Čongrády, Vasko – Kalousek, Mrva, Šiška – Strnádel, Kubis, Kraňák – Čop, Suja, Gonšor – Ftáček, Žák, Melichárek
Hokejisti HK Levice zvíťazili nad slovenskou „osemnástkou“ 5:1 vo vloženom zápase Tipos Slovenskej hokejovej ligy.
Pre Levice to bolo štvrté víťazstvo v sezóne, po ktorom majú na konte 12 bodov a figurujú na 10. mieste tabuľky. Slovenskí mladíci prehrali všetkých šesť doterajších zápasov.
Brankár Levíc Patrik Lietava prišiel o čisté konto v poslednej minúte, keď ho prekonal Róbert Krajňák.