Slovák bol hrdinom predohrávky. Levice potiahol hetrikom a pridal aj asistenciu

Tipos SHL - 15. kolo
HK Levice – HK '95 Považská Bystrica 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 3. Slovák (Teltsov), 14. Sisik (Slovák, Teltsov), 46. Slovák (Teltsov, Voronin), 58. Slovák (Ligas) - 43. Pobežal (Ďurkech, Galimov).
Rozhodovali: Bogdaň, Zelený - Moravčík, Haringa, vylúčení: 6:4 na 2 min, S. Jasečko (Levice) 10 min. za nešportové správanie, presilovky: 0:1; oslabenia: 0:0
Diváci: 511
Levice: Gadzhiev – Shishkov, Voronin, Ligas, Socha, Jasečko, L. Pánik, Biba, Bajza – Teltsov, Slovák, Sisik – P. Svitana, R. Svitana, Králik – Sobotka, Král, Pösinger – Fungáč, Lašš, Ozimák
Považská Bystrica: Valent – Omelka, Pišoja, J. Ďurkech, Gachulinec, Sluka, Zlocha, Hanula – Rehák, Linet, Galimov – Melcher, Rojko, Antonov – Kubala, Štefánik, Čurlej – Belic, Pobežal, Synák
Hokejisti Levíc vyhrali v utorňajšom zápase 15. kola Tipos Slovenskej hokejovej ligy nad Považskou Bystricou 4:1.
Pri všetkých góloch bol Marek Slovák, ktorý si pripísal tri góly a asistenciu. Levice sú na jedenástom mieste, o desať bodov pred predposlednou Považskou Bystricou.