Letné zaujímavosti v NHL: Najviac zlepšený tím, nájdený Nemo a situácia, ktorá sa nedala vyhrať

Ľady v hokejových arénach sú rozpustené alebo slúžia na tréningové kempy. Fanúšikovia aj hráči majú od najrýchlejšieho kolektívneho športu na svete istý čas pauzu. Minimálne od toho súťažného.
Generálni manažéri klubov v NHL však žhavili svoje telefónne linky, dohadovali výmeny a podpisovali nové zmluvy.
V sérii dvoch článkov sa pozeráme na to najzaujímavejšie, čo sa v každom klube z nášho pohľadu stalo.
Začali sme Východnou konferenciou, teraz pokračujeme na Západe. Najprv Pacifickou, potom Centrálnou divíziou.
Anaheim: Situácia, ktorá sa nedala vyhrať
Philadelphia dostala Anaheim do nepríjemnej situácie. Najväčšiemu talentu klubu, Leovi Carlssonovi, ponúkla offer-sheet v hodnote 18 miliónov ročne na päť rokov, čím z neho spravila najdrahšieho hráča celej NHL.
Ducks sa tak dostali do situácie, ktorá sa nedá vyhrať. Buď mohli podpísať zmluvu s mladíkom za veľmi vysokú cenu a prísť tak o značnú flexibilitu pod platovým stropom, alebo by prišli o najtalentovanejšieho hráča tímu, ktorý sa mal stať jeho tvárou. Podľa očakávaní si vybrali prvú možnosť.
Teraz je otázne, ako sa s tým vysporiadajú a aké zmluvy dostanú ďalší hráči. Môžu si za to istým spôsobom sami. S Carlssonom mohli uzavrieť zmluvu oveľa skôr, keď mu iné mužstvá nemohli ponúknuť offer-sheet. Neurobili to a zaplatili oveľa viac, ako chceli.
Calgary: Nový domov pre Nemca
„Našli sme Nema!“ práve týmito slovami oznámilo Calgary podpis zmluvy so Šimonom Nemcom. Práve akvizícia a následný podpis obrancu sú z pohľadu mužstva aj z pohľadu slovenského fanúšika tými najzaujímavejšími letnými novinkami v Calgary. Flames za neho neobetovali málo – dve voľby v prvom kole a jednu v druhom a rovno s ním aj podpísali päťročný kontrakt.
Slovák dostane nový nádych v novom mužstve, kde bude mať krajanov Honzeka a Pospíšila, klub zase spravil ďalší krok smerom k prestavbe a k omladeniu kádra.
Edmonton: Trejd, ktorý vyšiel nad očakávania
Oilers sa dokázali „zbaviť“ obrancu Darnella Nursea. 31-ročný bek bol síce dôležitým článkom mužstva, ale zďaleka nie hodný 9,25 milióna, ktorý štyri roky poberal a ďalšie štyri bude.
Edmonton ho vymenil do San Jose za Shakira Mukhamadullina a Zacka Sharpa. Najdôležitejšie však je, že si nemusel ponechať ani cent z Nurseovho platu a ušetril tak mnoho miesta pod platovým stropom.
Los Angeles: Čím starší, tým lepší
Vyzerá to tak, že práve týmto mottom sa riadil manažér Kings Ken Holland. Zmluvu s klubom podpísal 41-ročný Corey Perry, 38-ročný Mats Zuccarello, 35-ročný Erik Haula, 34-ročný Erik Gustafsson aj 32-ročný Scott Laughton.
Zdalo by sa, že po konci kapitána Anžeho Kopitara mužstvo omladne. Opak je pravdou, vekový priemer 29,87 roka z minulej sezóny zdvihli v LA na 30,71.
San Jose: Nový (a drahý a starý) obranný pár
San Jose malo akčné leto a dalo by sa vybrať mnoho zaujímavých vecí. Draft Stenberga, Verhoeffa či Lina, výmena Eklunda či podpis Marchmenta.
Zaujala však aj akvizícia dvoch nových obrancov. Podpis voľného hráča Jacoba Troubu za 8,25 milióna a zisk Darnella Nursea z Edmontonu, ktorý poberá 9,25 milióna. Dvaja beci, ktorí majú nad 30 rokov budú tvoriť kostru defenzívy „žralokov“. Spolu zaberú v platovom strope 17,5 milióna. Pôjde tak o siedmu najdrahšiu dvojicu obrancov v celej NHL. Drahšiu ako Makar – Toews v Colorade, či Hughes – Faber v Minnesote.
Seattle: Veľká ryba sa nechytila
Pri Seattli je najzaujímavejšie to, čo sa nestalo. Klub mal na lane Jasona Robertsona z Dallasu a ponúkol mu osemročný kontrakt na 15 miliónov za sezónu. Samotný hráč to však odmietol. Mužstvo zo západného pobrežia USA tak nezlanárilo veľkú hviezdu a ich predpokladaná zostava do budúcej sezóny vyzerá naďalej prinajlepšom priemerne.
Vancouver: Čo bude s Petterssonom?
Ešte v roku 2023 dosiahol Švéd Elias Pettersson 102 bodov v NHL, experti ho radili medzi najlepších hokejistov na svete a neskôr zinkasoval vysoký kontrakt v hodnote 11,6 milióna ročne. Potom však jeho výkonnosť upadla, v uplynulom ročníku zaznamenal len 51 bodov a magazín The Athletic zaradil jeho kontrakt medzi 10 najhorších v NHL.
Téma leta vo Vancouveri tak bola, či Švéd ostane súčasťou klubu alebo nie. Canucks sú otvorení jeho výmene, ale zámorské zdroje tvrdia, že sám hráč chce ostať vo Vancouveri a pravdepodobne aj sám vďaka klauzule vo svojej zmluve odmietol niektoré výmeny. Zmluvu má ešte na šesť sezón a je otázne, či ju dohrá v drese „kosatiek“.
Vegas: Koniec trénera
Najväčší ťah, ktorý Golden Knights spravili v rámci platového stropu, bolo poistenie si obrancu Rasmusa Anderssona na ďalších sedem rokov.
Najzaujímavejším však bolo z nášho pohľadu to, že pri mužstve skončil tréner John Tortorella. K mužstvu, ktoré v základnej časti viac zápasov prehralo ako vyhralo, sa pridal až na konci marca a dotiahol ho až do finále Stanley Cupu, kde podľahol Caroline. Generálny manažér Kelly McCrimmon však oznámil, že „Torts“ v klube pokračovať nebude.
Chicago: Showtime!
Chicago je ďalším mužstvom, kde je z čoho vyberať. Podpis Bedarda aj zisk Byrama sú veľké veci, ale nateraz víťazí návrat klubovej legendy Patricka Kanea. 37-ročný krídelník, ktorý s mužstvom získal tri Stanley Cupy a strávil v ňom väčšinu svojho života sa po tri a pol sezónach, ktoré strávil v Rangers a v Detroite, vracia domov.
Kane, ktorého prezývajú aj Showtime, je stále efektívny a produktívny a v Chicagu zinkasuje počas najbližších dvoch sezón po osem miliónov dolárov.
Colorado: Železný muž
Avalanche neboli na trhu prehnane aktívni a preto vyberáme podpis Brenta Burnsa na ďalší rok. 41-ročný obranca bol už počas minulej sezóny najstarší hráč v NHL a v budúcej sezóne bude mať možnosť prekonať rekord železného muža Phila Kessela, ktorý odohral 1057 zápasov v rade. Na to, aby sa Burns stal novým „Iron Manom“, potrebuje nastúpiť na 57 zápasov za sebou.
Dallas: Robo ostáva
Telenovela s menom Jason Robertson je nateraz vyriešená. Desiaty najproduktívnejší hráč minulej sezóny sa dlho nevedel s Dallasom dohodnúť na novej zmluve a veľmi pravdepodobná bola aj jeho výmena.
Nakoniec v Texase ostáva, ale zatiaľ len na rok. S klubom súhlasil na cene 12 miliónov, ale telenovela nekončí. Otázkou teraz bude, či s Dallasom cez rok predĺži zmluvu alebo sa v lete stane voľným hráčom.
Minnesota: Nóra nechali odísť
Prekvapením pre mnohých fanúšikov Minnesoty ostal odchod Matsa Zuccarella. Nór má už síce 38 rokov, ale aj tak zbieral v minulej sezóne takmer bod na zápas a bol výborným partnerom na ľade aj mimo neho pre Kirilla Kaprizova.
Klub sa však rozhodol pre zmenu a nechal ho po siedmich sezónach v Minnesote odísť. Zuccarello bol sklamaný, ale pochopil to a podpísal v Los Angeles za jeden milión, pričom ďalších 5,5 milióna môže získať na bonusoch.
Nashville: Najviac zlepšený tím?
Magazín The Athletic a ich model pokročilých štatistík tvrdí, že po kalkulácii príchodov a odchodov vyšiel zo všetkých tímov najlepšie práve Nashville. Je to prekvapivé, keďže mužstvo nepriviedlo žiadnu hviezdu.
Pridali sa piati hráči: Mavrik Bourque, Ross Colton, Jack Drury, Nils Hoglander, Alexander Kerfoot. Ani jedno velikánske meno, ale dokopy slušná pridaná hodnota najmä do tretieho a štvrtého útoku, zatiaľ čo odišla trojica Erik Haula, Zachary L’Heureux, a Fedor Svečkov.
St. Louis: Mc a Mc
St. Louis v lete uskutočnili dve zaujímavé výmeny. Jedna do Missouri priviedla Masona McTavisha z Anaheimu, druhá Connora McMichaela z Washingtonu.
McTavish má 23 a je draftová trojka z roku 2021, McMichael má 25 a je taktiež výberom z prvého kola. Obaja vedia byť produktívni a do mužstva Blues prinášajú zaujímavé omladenie a obmenu.
Utah: Majú žiadaného centra
Vincent Trocheck patril medzi najväčších adeptov na výmenu z Rangers už počas marcovej uzávierky prestupov. Tesne po zisku olympijského zlata s výberom USA chceli mnohé mužstva vzpružiť stred svojho útoku a dodať kvalitného hráča, ktorý vie aj dobre brániť a nastupovať v oslabeniach.
Na prekvapenie mnohých ho teraz získal Utah. Ich stred poľa tvoria hráči ako Cooley, Trocheck, Schmaltz či Hayton, čo je veľmi solídna kostra ofenzívy.
Winnipeg: Kde bude chytať Hellebuyck?
Brankár Connor Hellebuyck je ďalší z tých, ktorých klubová budúcnosť je nejasná. Áno, zmluvu má ešte na päť rokov, ale aj jeho meno sa často skloňuje so slovom výmena a nad jeho budúcnosťou visí otáznik.
Mnohí si myslia, že už odohral svoj posledný zápas za Jets. Americký gólman má reputáciu jedného z najlepších na svete a záujem oňho nepochybne je. Medzi najväčších favoritov patrí Buffalo a môže sa stať, že ešte počas leta získa olympijského víťaza.
Winnipeg priviedol ako dvojku Stuarta Skinnera na dva roky, ktorý má dostatok skúsenosti aj z pozície brankárskej jednotky. V prípade výmeny Hellebuycka by mohol zastúpiť pozíciu brankára číslo 1.