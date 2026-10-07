Bučali naňho pri každom dotyku s pukom. Bývalý kapitán Detroitu odpovedal na kritiku gólom

Šesť sezón bol kapitán Detroitu, za ktorý odohral všetkých 11 sezón svojej kariéry. Jeho prvý zápas v sezóne 2026/2027 pred domácimi fanúšikmi mu však priniesol nevšedné pocity, o ktoré sa postarali rozporuplné reakcie publika.
Diváci na neho bučali pri každom dotyku s pukom, no napokon mu po zápase tlieskali za výkon, ktorým pomohol k prvému víťazstvu Detroitu v sezóne.
Larkinova hokejová budúcnosť bola jednou z hlavných tém letného obdobia v NHL. Jeho kontrakt s platom 8,7 milióna dolárov ročne vyprší až po sezóne 2029/2030, no skúsený útočník sa netajil záujmom odísť z Detroitu.
VIDEO: Larkin v debute tejto sezóny skóroval za Detroit
V jeho drese si iba raz zahral play off a zatúžil hrať v tíme s väčšou šancou na zisk Stanleyho pohára.
Nebolo to rozhodnutie z okamžitého popudu
Aj preto oficiálne požiadal o výmenu. Pred tromi týždňami vydal oficiálne stanovisko: „Nebolo jednoduché dospieť k tomuto rozhodnutiu.
Bolo to veľmi ťažké. Nebolo to rozhodnutie z okamžitého popudu. To, čo som urobil, neberiem na ľahkú váhu.“
V súvislosti s výmenou sa najčastejšie spomínal klub Minnesota Wild, no v hre boli aj ďalšie.
Larkin pôvodne definoval iba tri kluby (údajne Minnesota, Vegas, Florida), do ktorých môže byť vymenený, neskôr tento zoznam rozšíril na osem, pričom medzi nimi nefiguruje ani jeden kanadský.
VIDEO: Rozhovory po zápase, na začiatku Larkin
Špekulácie okolo Larkina prichádzali prakticky celé leto a situáciu mu skomplikoval aj koniec generálneho manažéra Detroitu Stevea Yzermana.
Red Wings dlho hľadali nástupcu, až klub v polovici septembra vymenoval Shawn Horcoff ako dočasného GM.
Larkin sa medzičasom zranil v hornej časti tela a vynechal prípravné obdobie pred sezónou a skončil v pozícii kapitána tímu. Napokon sa k nemu pripojil a prvý zápas odohral pred domácim publikom.
Red Wings predtým prehrali s NY Rangers aj s Winnipegom, no s Larkinom v zostave sa tešili z prvého víťazstva v sezóne.
Skvelé tímové víťazstvo
Bývalý kapitán tímu prispel k víťazstvu nad Ottawou 5:3 gólom a asistenciou. „Teším sa, že som tam zase hral hokej.
Bolo to skvelé tímové víťazstvo. Potrebovali sme ho pre tím, organizáciu a fanúšikov Red Wings,“ citoval Larkina web nhl.com.
Diváci hlasno pískali na Larkina počas jeho úvodných striedaní, no ich správanie sa začalo meniť. Zlom nastal v 14. minúte, keď gólom v presilovke upravil na 2:1.
O radosť z presného zásahu sa tešil bez veľkých gest, iba v kruhu spoluhráčov. „Nechcem nikoho uraziť prehnanými oslavami vzhľadom na situáciu, ktorá momentálne panuje.
Na druhej strane, streliť gól v NHL a vo chvíli, keď sme to potrebovali, bol skvelý pocit,“ netajil Larkin.
Reakcie publika, ktoré trvali po celý zápas, si nemohol nevšimnúť. „Vedel som, že sa to stane a chápem, že sa to deje,“ priznal Larkin.
Neskôr pridal aj asistenciu i menší trest za hrubosť po tom, čo sa zastal spoluhráča. Bučanie sa neskôr vrátilo.
Chcel som sa ukázať svojou hrou
Práve Larkina vyhlásili za prvú hviezdu zápasu, na čo diváci v Little Caesars aréne zareagovali ďalšou zmesou bučania a potlesku.
„Snažím sa postaviť sa k tomu ako chlap a čeliť tomu. Chápem, prečo sa to deje. Chcel som sa ukázať svojou hrou.
Bolo príjemné byť znovu na ľade so spoluhráčmi a tešiť sa z víťazstva.“
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