Asistencia, prehra, ale aj búrlivé privítanie v mekke hokeja. Aj tak vyzeral debut amerického útočníka Dylana Larkina v drese Montrealu v nočnom zápase proti Los Angeles.
Po stretnutí, v ktorom Canadiens napokon prehrali 1:2, netajil nadšenie z prijatia fanúšikmi.
Zaplnené tribúny v montrealskom Bell Centre s nadšením privítali nového útočníka v tíme. Fanúšikovia Canadiens dali najavo túžbu vidieť Larkina v drese Canadiens už pred šiestimi týždňami, keď v zápase s Detroitom skandovali „Chceme Larkina! Chceme Larkina!“, a to vždy, keď sa tento 30-ročný útočník dotkol puku.
„Cole (Caufield) a ostatní spoluhráči mi hovorili, že to tu dnes bude vrieť. Toto miesto vás skrátka zakaždým ohromí,“ povedal Larkin podľa nhl.com.
VIDEO: Prvý bod Larkina za Canadiens
Larkin prišiel do Montrealu v nedeľu v rámci rozsiahlej výmeny s Detroitom. Bývalý kapitán Red Wings odohral pri debute za Montreal 19:57 min. a pripísal si tri strely na bránku.
Bol to jeho prvý zápas od 26. októbra. V desiatich dueloch predtým nazbieral šesť bodov (2+4), no následne ho Detroit suspendoval po tom, čo dočasnému generálnemu manažérovi Shawnovi Horcoffovi oznámil, že za Red Wings už hrať nebude.
Keď sa Larkin počas predzápasového rozkorčuľovania objavil na veľkoplošnej obrazovke, vyslúžil si búrlivé ovácie fanúšikov.
Som nesmierne vďačný za takéto prijatie
„Bolo to neuveriteľné privítanie. Som nesmierne vďačný za takéto prijatie – či už na ľade, alebo v šatni medzi chlapcami. Cítil som to hneď, ako mi včera večer zavolali.
Je tu naozaj výnimočná partia a v celej organizácii pôsobí množstvo skvelých ľudí. A keď som potom vykorčuľoval na ľad a obliekol si dres - niečo také som vo svojej kariére ešte nezažil. Je to pre mňa veľmi emotívny večer,“ poznamenal Larkin.
VIDEO: Zostrih zápasu Montreal - Los Angeles
Hneď po úvodnom vhadzovaní sa ozval pokrik „Máme Larkina!“ a zakaždým, keď sa Larkin v úvode zápasu dotkol puku, zožal potlesk.
„Jeho výkon sa mi páčil. Keď je na ľade, má hru pod kontrolou na oboch koncoch klziska. Páčilo sa mi jeho nasadenie a tempo. Náš herný štýl je podobný – možno nie úplne vo všetkom, ale rozhodne to nie je presný opak toho, na čo je zvyknutý,“ konštatoval St. Louis.
Ten ho zaradil na pozíciu centra druhej formácie s Alexom Newhookom a Alexandrom Texierom.
VIDEO: Veľká šanca Larkina na konci zápasu
Slovenský útočník Juraj Slafkovský sa vrátil do prvého útoku k Nickovi Suzukimu a Coleovi Caufieldovi.
Larkin dlho nečakal na prvý bod v drese Canadiens. V 28. minúte asistoval pri góle Newhooka, ktorý vyrovnal na priebežných 1:1.
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