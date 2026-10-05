Lantošiho veľký večer proti Brnu. Teší ho prvý gól v sezóne: Verím, že teraz sa to rozbehne

Hokejový útočník Róbert Lantoši sa premiérovým gólom v sezóne, ku ktorému pridal dve asistencie, podieľal na víťazstve Českých Budějovíc nad Brnom 5:1.
Slovenský reprezentant v rozhovore s novinármi po skončení zápasu označil výkon Motora za komplexný. Zároveň priznal, že je rád, že sa v sezóne konečne zapísal medzi strelcov.
Verím, že teraz sa to rozbehne
„Mám sám na seba nejaké očakávania, chcem dávať góly a pomáhať tímu. Prišlo to trochu neskôr, ale verím, že teraz sa to rozbehne,“ povedal Lantoši, ktorý v uplynulej sezóne nastrieľal v drese Českých Budějovíc vrátane play-off 19 gólov.
„Dnes sme podali super tímový, komplexný výkon. Celkovo rozhodla efektivita. Využili sme šance, nejaké presilovky, hrali sme dobre päť na päť a ubránili oslabenia. Ako hovorím, komplexný výkon,“ pochvaľoval si.
Motor bodoval aj vo svojom štvrtom domácom zápase v sezóne, pričom tretí vyhral. Aj vďaka tomu sa v tabuľke posunul na 5. miesto.
Je pre nás veľmi dôležité bodovať doma
„Zbierať body v domácom prostredí by mala byť alfa a omega všetkého. Vieme, že vonku sa ťažko vyhráva, preto je pre nás veľmi dôležité bodovať doma,“ povedal Lantoši.
Juhočesi zabrali po dvoch prehrách, keď neuspeli v Pardubiciach a na ľade Sparty. „Odohrali sme tam dobré zápasy, ale v tretích tretinách sme urobili nejaké chyby, ktoré nás stáli zápas.
Aj to k tomu patrí. Poučili sme sa a dnes sme vyhrali, čo je pre nás dôležité,“ uviedol 31-ročný útočník.
Jedným z kľúčov k víťazstvu nad Brnom bola aktivita od úvodného vhadzovania.
Prvých desať minút je veľmi dôležitých
„Doma musíme začínať aktívne, prvých desať minút je veľmi dôležitých. Treba si vytvoriť tlak, aby sme mohli zlomiť súpera.
Bolo fajn, že sme dali rýchly gól a potom sme ďalej tvrdo pracovali,“ povedal Lantoši, ktorý otvoril skóre po individuálnej akcii v 13. minúte.
Trénerskému štábu Juhočechov vyšli aj zmeny v zložení útokov. Lantoši napríklad po novom nastúpil s Janom Ordošom a Štěpánom Hochem.
„Dnes to vyšlo. Tréneri asi hľadajú nejaké dvojice. Je začiatok sezóny. Nemyslím si, že to bude pokračovať celú sezónu. Je to však aj nejaká správa do tímu, že všetko nebolo v poriadku,“ povedal Lantoši.
České Budějovice sa budú snažiť na dnešné víťazstvo nadviazať vo štvrtok v Plzni. „Je to tak. Jednoducho tam treba vyhrať a bude,“ pousmial sa Lantoši.