Keď sa hokej „nešmýka“: Prečo je kvalita ľadu dôležitá?

Hokej je hra o sekundách a milimetroch. Prihrávka, ktorá odskočí od nerovnosti, alebo korčuľa, ktorá v plnej rýchlosti zachytí ryhu, môže rozhodnúť o góle a niekedy aj o víťazstve celého tímu. Najmä profesionálni hráči zvyknutí na kvalitné plochy cítia aj malý rozdiel okamžite. Napokon, ukázala to aj tohtoročná olympiáda v Taliansku, kde sa na ľad sťažovali hokejisti aj curleri.
Zimné štadióny preto čelia viacerým výzvam. Ako udržať ľad v stave, aby vyhovoval vysokým nárokom profesionálnych športovcov, ale aj bežnej verejnosti, ktorá sa chce na ľadovej ploche cítiť pohodlne a bezpečne? A ako pri tom všetkom znížiť náklady na chladenie v dobe, keď ceny za energie neustále rastú?
Tvrdší a odolnejší ľad za menej peňazí už máme aj na Slovensku
Unikátnu metódu na skvalitnenie ľadu v týchto dňoch testuje viacero domácich štadiónov, vrátane štvorice v Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v Spišskej Novej Vsi. O ich ľad sa najnovšie stará technológia HIPPOTRON® ICE od spoločnosti Boson Distribution SE, ktorá okrem iného pripravila ľadové plochy na Majstrovská sveta v ČR v hokeji v roku 2024.
Dnes ju využíva už 45 štadiónov v celej Európe. „Princíp je veľmi jednoduchý – vodu upravujeme fyzikálne, vďaka elektromagnetických vlnám, teda bez použitia akejkoľvek chémie. Hoci samotné zariadenie vyzerá ako obyčajný kus železa, vo vnútri prebiehajú mimoriadne sofistikované procesy,“ hovorí František Hudák, obchodný riaditeľ spoločnosti.
Takto upravená voda lepšie vedie chlad, rýchlejšie mrzne a schne. Výsledkom je hladší, pevnejší, rýchlejší a kĺzavejší ľad, ktorý menej praská. A samozrejme aj lepšia hra, na ktorú je radosť sa pozerať.
Inovatívnu novinku na slovenské štadióny priniesol Kaufland. Vďaka nemu si kvalitnejší ľad užijú hokejisti aj diváci. „V Kauflande kladieme dôraz na inovácie a technológie, ktoré šetria energie a pomáhajú komunitám,“ hovorí marketingový riaditeľ Kauflandu Martin Gärtner.
„Zariadenie Hippotron® ICE slovenskému hokeju prináša ďalší posun vpred, sme preto radi, že sa nám túto novinku podarilo priniesť na štadióny už tento rok. Veríme, že kvalitnejší ľad ocenia nielen hráči a športovci, ale v neposlednom rade aj diváci,“ dodáva.
Pri slovenskom hokeji stojí už od roku 2017
A naďalej ostáva jeho významným komerčným partnerom. Množstvo úspechov, ako napríklad získanie bronzu na zimných olympijských hrách 2022, bolo možných aj vďaka podpore Kauflandu.