V českej extralige je o Slováka menej. Krivošík skončil už po ôsmich zápasoch

Filip Krivošík (v strede) v drese Vítkovíc
Filip Krivošík (v strede) v drese Vítkovíc (Autor: HC Vítkovice Ridera)
TASR|15. okt 2026 o 08:33
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S klubom sa vzájomne dohodol na ukončení zmluvy.

Slovenský hokejový útočník Filip Krivošík po vzájomnej dohode skončil v českom extraligovom klube HC Vítkovice Ridera.

V ôsmich zápasoch prebiehajúcej sezóny českej extraligy získal jeden bod za asistenciu. Klub informoval o zmene v hráčskom kádri na svojej oficiálnej stránke.

Krivošík prišiel do Vítkovíc pred sezónou 2026/2027 z HC Košice. Bol to pre neho druhý angažmán v českej extralige, v minulosti už pôsobil aj v Mladej Boleslavi.

Vítkovice prehrali uplynulé štyri zápasy a figurujú na predposlednom 13. mieste tabuľky.

Tabuľka českej extraligy

Česká hokejová extraliga

    Filip Krivošík (v strede) v drese Vítkovíc
    Filip Krivošík (v strede) v drese Vítkovíc
    V českej extralige je o Slováka menej. Krivošík skončil už po ôsmich zápasoch
    dnes 08:33
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