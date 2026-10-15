V Česku sa nepresadil, vracia sa na Slovensko. Krivošík má nový klub

Účastník Tipsport ligy Dukla Trenčín sa dohodol na štvorročnej zmluve s útočníkom Filipom Krivošíkom. Dukla to uviedla na svojom webe.
Krivošík začal túto sezóne vo Vítkoviciach, v klube skončil po vzájomnej dohode.
„Som Trenčínu vďačný za profesionálne rokovanie. Mal som viacero vážnych ponúk, no rozhodol som sa pre Duklu. Zatiaľ mám výborné pocity a našiel som tu mnoho známych tvárí.
Som pracovitý a zodpovedný hráč s dobrou palicovou technikou, ktorý je silný v predbránkovom priestore, čo chcem priniesť aj do nášho tímu. Verím, že svojím dielom prispejem k tomu, aby sme zažili úspešnú sezónu,“ uviedla nová posila Trenčína.
Športový riaditeľ Dukly Branko Radivojevič dodal: „Sme radi, že si Filip vybral práve Duklu a že sme sa dohodli na spolupráci. Poznáme jeho kvality a vieme, že ide o elitného hráča, ktorý môže byť od začiatku lídrom.
Prichádza k nám dobre stavaný útočník, ktorý je veľmi silný pred bránou a je využiteľný na oslabeniach aj presilovkách. Je to slovenský hráč v najlepších rokoch, ktorý do mužstva prinesie slovenskú kvalitu, o ktorej sme hovorili. Urobili sme všetko pre to, aby sme Filipa získali a verím, že on aj jeho rodina budú v Trenčíne veľmi spokojní.“
Odchovanec ružinovského hokeja hral na Slovensku naposledy za Košice, v roku 2025 zdvihol nad hlavu pohár pre víťaza extraligy. Vlani zažil svoju bodovo najúspešnejšiu sezónu, keď si v 48 zápasoch pripísal v drese „oceliarov“ 45 bodov (22+23).
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