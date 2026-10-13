VIDEO: Špekulácie sa nepotvrdili. Slovenský reprezentačný útočník podpísal s Brnom novú zmluvu

Slovenský reprezentačný útočník Kristián Pospíšil podpísal s Kometou Brno novú zmluvu na ďalšie tri sezóny.
Tridsaťročný držiteľ bronzovej medaily z olympijských hier v Pekingu 2022 pôsobí v klube od januára 2023 a v sezóne 2024/25 sa podieľal na zisku majstrovského titulu.
Bude aj naďalej patriť k ťahúňom tímu
Klub informoval o predĺžení spolupráce na svojej webovej stránke .
„Kristián podpísal s Kometou zmluvu na ďalšie tri sezóny. Pre nás to bola priorita. Nič iné sme v jeho prípade neriešili. Akékoľvek špekulácie a fámy ohľadne jeho takzvaného trejdu do iného klubu neboli a logicky nie sú pravdivé.
Sme radi, že bude aj naďalej patriť k ťahúňom tímu a verím, že budeme spoločne robiť radosť našim fanúšikom,“ uviedol pre klubový web majiteľ, generálny manažér a hlavný tréner Komety Libor Zábranský.
V uplynulých dňoch sa špekulovalo o tom, že Pospíšil zamieri do pražskej Sparty. Odchovanec Zvolena odohral v českej extralige dosiaľ 209 zápasov, v ktorých strelil 56 gólov a pridal 100 asistencií.
V tejto sezóne skóroval v siedmich zápasoch raz a pripísal si štyri asistencie. Posledné dva zápasy vynechal pre zranenie.
Nikdy nezabudnem na všetky víťazstvá
„Keď som prichádzal do Komety, nikdy by som nepovedal, že Brno sa stane mojím domovom. Prijali ste ma skvele, za celé ti obdobie sa nemôžem na nič sťažovať.
Nikdy nezabudnem na všetky tie víťazstvá, oslavy a, samozrejme, ten titul. A tieto spomienky mi už nikdy nikto nezoberie.
K hokeju a k životu patria rozhodnutia, ktoré musíme robiť, aby nás posúvali ďalej. A ja som teraz urobil jedno rozhodnutie. Som vďačný Komete, že všetko prebehlo férovo a na úrovni, tak ako som zvyknutý.
Som rád, že vám môžem oznámiť, že som podpísal novú zmluvu s Kometou Brno a naša spoločná cesta bude pokračovať ďalej. Neverte špekuláciám. Teším sa na vás,“ povedal Pospíšil v klubovom videu.
VIDEO: Pospíšil o pokračovaní v Komete Brno