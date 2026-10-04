VIDEO: Královič si pripísal v AHL premiérový bod, do štatistík sa zapísal aj Kmec

Tomáš Královič v drese Syracuse
Tomáš Královič v drese Syracuse (Autor: syracusecrunch.com)
Sportnet|4. okt 2026 o 09:34
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Z deviatich Slovákov bodovali dvaja.

V nižšej zámorskej hokejovej súťaži AHL sa v noci na dnes predstavilo viacero slovenských hokejistov.

Bodovo sa dokázali presadiť dvaja obrancovia – Jozef Viliam Kmec a Tomáš Královič.

V slovenskom súboji v Lavale sa z víťazstva tešili domáci, ktorí zdolali Syracuse. V drese domácich nebodoval útočník Filip Mešár.

Za hostí si premiérovú asistenciu v AHL pripísal obranca Tomáš Královič, ktorý zápas zakončil aj s jednou „mínuskou“.

VIDEO: Zostrih zápasu Laval - Syracuse

Ďalšia konfrontácia dvoch slovenských hokejistov sa odohrala v zápase, v ktorom Springfield zdolal Wilkes-Barre/Scranton 3:2 po predĺžení.

Juraj Pekarčík sa tak tešil z výhry nad Oliverom Okuliarom. Ani jeden zo Slovákov nebodoval, Okuliar si pripísal dva mínusové body.

Obranca Jozef Viliam Kmec prispel asistenciou k víťazstvu Hendersonu 4:3 nad Bakersfieldom. Okrem bodu získal aj plusový bod a menší trest za hákovanie. V zápase sa objavil aj Jakub Demek, ktorý dostal trest za nedovolené bránenie.

Z triumfu sa tešil aj Maroš Jedlička, ktorého Colorado zdolalo Tucson 2:0. Slovenský útočník si pripísal plusový bod.

Naopak, prehru 2:6 s Coachellou Valley neodvrátil Martin Chromiak v drese Ontaria. Slovenský útočník zaznamenal dva mínusové body a vyslal sedem striel na bránu. Nebodoval ani Alex Čiernik pri prehre Lehigh Valley 2:5 s Hartfordom.

Tabuľky AHL

Západná konferencia:

Východná konferencia:

AHL

    Tomáš Královič v drese Syracuse
    Tomáš Královič v drese Syracuse
    VIDEO: Královič si pripísal v AHL premiérový bod, do štatistík sa zapísal aj Kmec
    dnes 09:34
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