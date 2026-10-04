VIDEO: Královič si pripísal v AHL premiérový bod, do štatistík sa zapísal aj Kmec

V nižšej zámorskej hokejovej súťaži AHL sa v noci na dnes predstavilo viacero slovenských hokejistov.
Bodovo sa dokázali presadiť dvaja obrancovia – Jozef Viliam Kmec a Tomáš Královič.
V slovenskom súboji v Lavale sa z víťazstva tešili domáci, ktorí zdolali Syracuse. V drese domácich nebodoval útočník Filip Mešár.
Za hostí si premiérovú asistenciu v AHL pripísal obranca Tomáš Královič, ktorý zápas zakončil aj s jednou „mínuskou“.
VIDEO: Zostrih zápasu Laval - Syracuse
Ďalšia konfrontácia dvoch slovenských hokejistov sa odohrala v zápase, v ktorom Springfield zdolal Wilkes-Barre/Scranton 3:2 po predĺžení.
Juraj Pekarčík sa tak tešil z výhry nad Oliverom Okuliarom. Ani jeden zo Slovákov nebodoval, Okuliar si pripísal dva mínusové body.
Obranca Jozef Viliam Kmec prispel asistenciou k víťazstvu Hendersonu 4:3 nad Bakersfieldom. Okrem bodu získal aj plusový bod a menší trest za hákovanie. V zápase sa objavil aj Jakub Demek, ktorý dostal trest za nedovolené bránenie.
Z triumfu sa tešil aj Maroš Jedlička, ktorého Colorado zdolalo Tucson 2:0. Slovenský útočník si pripísal plusový bod.
Naopak, prehru 2:6 s Coachellou Valley neodvrátil Martin Chromiak v drese Ontaria. Slovenský útočník zaznamenal dva mínusové body a vyslal sedem striel na bránu. Nebodoval ani Alex Čiernik pri prehre Lehigh Valley 2:5 s Hartfordom.
Tabuľky AHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: