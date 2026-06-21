Seattle priviedol z Floridy mladého útočníka. Obetoval zaňho vysoké voľby v drafte

Klub zámorskej hokejovej NHL Seattle Kraken získal amerického útočníka Mackieho Samoskevicha z Floridy.
Panthers za 23-ročného krídelníka dostali 25. výber v tohtoročnom drafte NHL a výber v druhom kole draftu 2027. Kluby o výmene informovali v nedeľu.
Samoskevich odohral za Panthers 160 zápasov v základnej časti a play off, v ktorých nazbieral 64 bodov.
V roku 2025 získal s Floridou Stanleyho pohár. Seattle si od jeho príchodu sľubuje posilnenie ofenzívy po sezóne, v ktorej sa mužstvo štvrtýkrát za päť rokov nedostalo do play off.
„Mackie je talentovaný mladý hráč, ktorého sme radi získali. Má rýchlosť, technické zručnosti aj schopnosť strieľať góly. Veríme, že nám pomôže v útoku a prinesie energiu do zostavy,“ uviedol generálny manažér Seattlu Jason Botterill.
Florida získala Samoskevicha ako 24. hráča v poradí draftu NHL 2021. Panthers si výmenou uvoľnili priestor na ďalšie úpravy kádra po sezóne poznačenej zraneniami. Informovala agentúra AP.