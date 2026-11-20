Hokejisti HC Košice a HKM Zvolen dnes hrajú zápas 20. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Košice - HKM Zvolen dnes (Tipsport Liga LIVE, 20. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
20.11.2026 o 17:30
20. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Zvolen
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 20. kola stretne HC Košice a HKM Zvolen.
Košičania sa aktuálne nachádzajú na 7. mieste so ziskom 31 bodov, pričom sa po prestávke vrátili s porážkou 3:6 v Banskej Bystrici. Od vtedy však zaznamenali dve víťazstvá, keď po triumfe s Liptovským Mikulášom 5:3 uspeli aj v Michalovciach po výhre 5:4.
Zvolen sa aktuálne nachádza na 11. mieste so ziskom 19 bodov. Pred prestávkou neuspel na ľade Dukly Trenčín, po nej naopak nestačil doma na Spišskú Novú Ves 3:4. Následne prišlo víťazstvo 7:5 s Prešovom, opäť však prišla prehra, tentokrát s Nitrou 1:4.
Košičania sa aktuálne nachádzajú na 7. mieste so ziskom 31 bodov, pričom sa po prestávke vrátili s porážkou 3:6 v Banskej Bystrici. Od vtedy však zaznamenali dve víťazstvá, keď po triumfe s Liptovským Mikulášom 5:3 uspeli aj v Michalovciach po výhre 5:4.
Zvolen sa aktuálne nachádza na 11. mieste so ziskom 19 bodov. Pred prestávkou neuspel na ľade Dukly Trenčín, po nej naopak nestačil doma na Spišskú Novú Ves 3:4. Následne prišlo víťazstvo 7:5 s Prešovom, opäť však prišla prehra, tentokrát s Nitrou 1:4.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.