Strata lídra tímom neotriasla. Košice oslávili miľník Cemana vydretou výhrou

Košickí hokejisti víťazstvom 3:2 po predĺžení nad Žilinou prerušili sériu troch prehier, ktoré si priniesli zo zápasov v Nitre, na Slovane a Poprade.
A pripravili aj symbolicky pekný darček trénerovi Danovi Cemanovi, ktorý si na začiatku zápasu pred domácim publikom prevzal pamätný dres za tristo v rade v jednom klube odkoučovaných zápasov. Historický zápis slovenskej extraligy dosiahol pred týždňom pri prehre na Slovane.
„My chceme vyhrať každý zápas. Ale je to také plus, že sa to podarilo práve dnes. Pre neho je to veľký míľnik a sme veľmi radi, že sme mu to spríjemnili,“ poznamenal po zápase autor víťazného gólu v predĺžení Tomáš Jurčo.
Žilina tretie predĺženie v rade už nevyhrala
V Steel Aréne sa pred slušnou návštevou takmer štyroch tisíc divákov hral bojovný a vyrovnaný zápas.
V prvej tretine sa Košičanom podarilo po necelých desiatich minútach otvoriť skóre šťastným gólom v závere prvej presilovky, keď nahodenie Patrika Lampera pred žilinskú bránku nešťastne korčuľou usmernil do vlastnej bránky vracajúci sa žilinský obranca František Gajdoš.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Žilina
Hostia sa síce po 45 sekundách druhej tretiny tešili z vyrovnania po parádnej strele Šimona Petráša. Ale len 37 sekúnd, keď po prečíslení a dobrej kombinácii opäť poslal domácich do vedenia Tomáš Mikúš.
Žilinčania napokon po necelých šiestich minútach v tretej tretine využili svoju piatu presilovku a Miroslav Mucha vyrovnal a Žilina išla v treťom zápase v rade do predĺženia. Tentoraz však neuspela.
Konečne viac gólov a o jeden viac ako súper
Výhra po troch prehrách Košičanov potešila. Hoci podľa Mikúša ani v posledných dvoch zápasoch nehrali zle.
„Dávali sme málo gólov. Bez gólu alebo s jedným sa ťažko vyhráva. Dnes sme našťastie dali 3 a bolo to 1 viac ako súper a sme za to šťastní,“ povedal po zápase autor dôležitého druhého gólu Košíc, ktorým expresne rýchlo odpovedal na žilinské vyrovnanie.
Pritom sa pri ňom už zdalo, že to Košičania prekombinovali a prečíslenie nevyužijú.
„Myslel, že už Jello bude strieľať, že bude zakončovať. A zrazu dával prihrávku pred bránku. Ja som puk stratil trošku z dohľadu a naraz mi pristál na hokejke. Tak som to tam hodil a chvalabohu to vošlo do brány,“ s úsmevom opísal svoj šiesty gól v sezóne.
Jurča gól veľmi potešil
Podľa Jurča sa výhra po troch prehrách žiadala.
„Tie prehry nás samozrejme mrzeli, aj keď všetky boli proti najlepším tímom v lige. Ale vedeli sme, že najmä posledné dva zápasy sme odohrali dobre, aj keď sme prehrali. Musíme hrať veľmi poctivo a zodpovedne systémovo a dnes nám to vyšlo,“ doplnil Jurčo, ktorý gólom v predĺžení prerušil deväťzápasové čakanie na tretí gól.
„Gól veľmi potešil. Nejako dlhšie sa snažím zvyknúť si na to, kde ísť a ako sa dostávať do šanci. Predsa len je to trošku iný hokej. Dneska to tam konečne padlo, tak dúfam, že to je vlastne štart k ďalším gólom, ktoré prídu,“ verí.
Rosandič zrejme prišiel o Nemecký pohár
Tréner Dan Ceman vyzdvihol dobrý výkon všetkých hráčov, predovšetkým v defenzíve. Jeho hráči eliminovali útočnú silu Žiliny, hoci v prvej tretine po zranení odstúpil zo zápasu Mislav Rosandič.
„O to je to cennejšie. Bolo to náročné. Potrebovali sme, aby ostatní obrancovia prevzali väčšiu zodpovednosť. Zastúpili ho veľmi dobre. Som na chlapcov veľmi hrdí, že sa takto dokázali zomknúť a po strate nášho najlepšieho hráča nestratili odhodlanie. Zaslúžia si veľké uznanie,“ pochválil svojich hráčov Ceman.
Ako dodal prvotné vyšetrenia zatiaľ u Rosandiča neukázali zlomeninu. „Uvidíme po ďalších, keďže opuch a krvná podliatina môžu skresľovať. Ale verím, že to bude dobré,“ naznačil Ceman.
Najlepší strelec ligy má prvú asistenciu
Nie často vídaný moment na našich klziskách priniesol úvod zápasu. Hlásateľ privítal v Košiciach dvoch hráčov súpera, Šimona Petráša a Petra Repčíka, ktorí ešte v minulej sezóne obliekali košický dres a domáci fanúšikovia umocnili privítanie potleskom.
„Asi som tu za tie posledné dva roky odviedol dobrú robotu a ľudia majú pekné spomienky. Aj ja sa sem vždy rád vrátim, pretože tu mám nejaké pekné spomienky. Som rád, že ľudia zatlieskali a nezabučali,“ poznamenal Petráš, ktorý sa divákom pripomenul pri vyrovnávajúcom góle na 1:1 svojou typickou strelou z ľavého kruhu.
V štrnástom odohratom zápase si pripísal už trinásty gól a v Košiciach sa dočkal aj prvej asistencie pri vyrovnávajúcom góle na 2:2.
„Teší to, asi som to nezabudol. Ale prioritne som tu na to, aby som dával góly. Verím, že mi to bude padať aj naďalej a budem pomáhať mužstvu k víťazstvám,“ pousmial sa Petráš.
Bartovič videl viac vecí na poučenie
Po prehre priznal, že to nebol zo strany Žiliny najlepší zápas.
„V druhej tretine sme tam mali trochu viac tlaku a mohli sme to lepšie využiť, al Košice majú dobre organizovanú obranu a ťažšie sme sa presadzovali. Navyše predtým prehrali nejaké zápasy, boli namotivovaní a možno aj to rozhodlo. Ale máme aspoň bod a ideme ďalej,“ dodal najlepší strelec ligy.
Tréner Milan Bartovič hovoril o veciach, z ktorých sa musia po zápase v Košiciach poučiť.
„Sú to modré čiary, kde sme dnes podľa mňa strácali veľa pukov. A keď sme dali na 1:1, tak to bola situácia, kedy musíme súpera pritlačiť. Namiesto toho sme hneď dostali na 2:1. Pomohla nám presilovka v tretej tretine.
Gólu v predĺžení je tiež škoda. Mali sme tam čistý puk, stratili sme ho, mali sme tam ešte gestikuláciu voči rozhodcom a nakoniec z toho bol víťazný gól Košíc. Takže dnes tam bolo viac vecí, z ktorých sa chceme poučiť,“ ponúkol Bartovič svoj pohľad na zápas.
Prestávka príde vhod
Po prvej štvrtine základnej časti extraligy nasleduje prvá reprezentačná prestávka. Žilina ju prečká na druhom mieste s trojbodovou stratou na lídra z Popradu a jednobodovým náskokom pred Slovanom Bratislava. Košičania sú na siedmom mieste, bod pre Nitrou a bod za šiestou Spišskou Novou Vsou.
Podľa Jurča je to po štvrtine súťaže pre Košice dobré.
„Je tam pár bodový rozdiel medzi najvyššími priečkami a tými nižšími v tabuľke. Keď budeme takto pokračovať a hrať ako dnes, dodržiavať náš systém, tak máme celkom dobrú šancu bojovať o tie vyššie pozície. Samozrejme chceme vyhrávať čo najviac, ale tá liga je náročná, top tímy sú vážne dobré,“ zhodnotil Jurčo.
Tréner Bartovič verí, že trochu odpočinku a desať dní prestávky prídu jeho mužstvu vhod.
„Doliečime si nejaké zranenia a určite si prejdeme nejaké veci, aj systémové, ktoré vieme, že musíme zlepšiť. Ale myslím si, že rovnako to vnímajú aj v ostatných kluboch,“ dodal Bartovič.