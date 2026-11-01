ONLINE: HC Košice - Vlci Žilina dnes, Tipsport liga LIVE (16. kolo)

Hokejisti HC Košice a Vlci Žilina dnes hrajú zápas 16. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Košice - Vlci Žilina dnes (Tipsport Liga LIVE, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
01.11.2026 o 16:00
16. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Vlci Žilina
Prehľad
Rozhodca: Kocúr, Snášel – Stanzel, Tvrdoň.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 16. kola Tipsport ligy medzi HC Košice a Vlci Žilina.
Košice sa nachádzajú na 8. mieste tabuľky so ziskom 23 bodov. Zverenci Dana Cemana ťahajú trojzápasovú šnúru prehier, keď okrem Nitry a Slovana naposledy podľahli aj lídrovi z Popradu.
Žilina je na tom lepšie a momentálne je pred ňou len spomínaný Poprad. Žilinčania naňho strácajú z druhého miesta len 2 body. Naposledy doma zdolali majstrovskú Nitru 3:2 po predĺžení.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 3:1 tešila Žilina.
Košice sa nachádzajú na 8. mieste tabuľky so ziskom 23 bodov. Zverenci Dana Cemana ťahajú trojzápasovú šnúru prehier, keď okrem Nitry a Slovana naposledy podľahli aj lídrovi z Popradu.
Žilina je na tom lepšie a momentálne je pred ňou len spomínaný Poprad. Žilinčania naňho strácajú z druhého miesta len 2 body. Naposledy doma zdolali majstrovskú Nitru 3:2 po predĺžení.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 3:1 tešila Žilina.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.