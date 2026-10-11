ONLINE: HC Košice - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

Hokejisti HC Košice a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 11. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
11.10.2026 o 16:00
10. kolo
Košice
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minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 10. kola stretne HC Košice a HK DUKLA Trenčín.
Košičania vstúpili do nového ročníka súťaže troma víťazstvami v rade, keď si poradili s Prešovom, Nitrou a Slovanom Bratislava. Hoci z nasledujúcich štyroch zápasov uspeli len v jednom, posledné dve kolá ovládli po triumfe s Michalovcami a Zvolenom.
Hoci sa Trenčín musel vyrovnať s odchodom Ryana Spoonera, aktuálne sa môžu pochváliť priaznivou bilanciou. Hoci v prvých dvoch zápasoch nestačili na Žilinu a Banskú Bystricu, aktuálne si za posledných šesť zápasov pripísali hneď päť víťazstiev, vrátane posledného kola s Nitrou.
Košičania vstúpili do nového ročníka súťaže troma víťazstvami v rade, keď si poradili s Prešovom, Nitrou a Slovanom Bratislava. Hoci z nasledujúcich štyroch zápasov uspeli len v jednom, posledné dve kolá ovládli po triumfe s Michalovcami a Zvolenom.
Hoci sa Trenčín musel vyrovnať s odchodom Ryana Spoonera, aktuálne sa môžu pochváliť priaznivou bilanciou. Hoci v prvých dvoch zápasoch nestačili na Žilinu a Banskú Bystricu, aktuálne si za posledných šesť zápasov pripísali hneď päť víťazstiev, vrátane posledného kola s Nitrou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.