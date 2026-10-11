ONLINE: HC Košice - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)

HC Košice - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy.
HC Košice - HK Dukla Trenčín: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|11. okt 2026 o 13:00
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Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy: HC Košice - HK Dukla Trenčín.

Hokejisti HC Košice a HK Dukla Trenčín dnes hrajú zápas 10. kola Tipsport ligy.

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: HC Košice - HK Dukla Trenčín dnes (Tipsport Liga LIVE, 11. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)

Tipsport liga (SR)  2026/2027
11.10.2026 o 16:00
10. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní prenosu zo zápasu Tipsport ligy, keď sa v rámci 10. kola stretne HC Košice a HK DUKLA Trenčín.

Košičania vstúpili do nového ročníka súťaže troma víťazstvami v rade, keď si poradili s Prešovom, Nitrou a Slovanom Bratislava. Hoci z nasledujúcich štyroch zápasov uspeli len v jednom, posledné dve kolá ovládli po triumfe s Michalovcami a Zvolenom.

Hoci sa Trenčín musel vyrovnať s odchodom Ryana Spoonera, aktuálne sa môžu pochváliť priaznivou bilanciou. Hoci v prvých dvoch zápasoch nestačili na Žilinu a Banskú Bystricu, aktuálne si za posledných šesť zápasov pripísali hneď päť víťazstiev, vrátane posledného kola s Nitrou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:00.

Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy.online
HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš: ONLINE prenos zo zápasu 10. kola Tipsport ligy.online
ONLINE: HC´05 TAM Banská Bystrica - HK 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (10. kolo)
dnes 13:30
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