Obrovská rana pre Košice. Najväčšia hviezda bude chýbať tímu niekoľko mesiacov

Košický útočník Tomáš Jurčo si počas piatkového predzápasového tréningu roztrhol Achillovu šľachu.
Klubový lekár potvrdil, že ide o zranenie, ktorého liečenie si vyžiada operáciu a následnú rekonvalescenciu v odhadovanom trvaní 5 - 6 mesiacov.
Pre košický tím ide o citeľnú stratu. Jurčo patril v doterajšom priebehu sezóny medzi najproduktívnejších hráčov mužstva.
V 14 zápasoch Tipsport ligy zaznamenal tri góly a deväť asistencií, spolu teda 12 kanadských bodov.
Tridsaťtriročný útočník sa výrazne podieľal aj na víťazstve nad Žilinou 3:2 po predĺžení z 1. novembra.
Práve on v 63. minúte strelil rozhodujúci gól a zabezpečil Košičanom dva body. Jurčo sa do materského klubu vrátil pred začiatkom aktuálnej sezóny po dlhoročnom pôsobení v zahraničí.
Počas kariéry odohral 231 zápasov v základnej časti NHL, v ktorých si pripísal 23 gólov a 32 asistencií.
Obliekal dresy Detroitu Red Wings, Chicaga Blackhawks, Edmontonu Oilers a Vegas Golden Knights.
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Jeho absencia tak predstavuje pre košický tím výrazné oslabenie v ofenzíve. Ak bude rekonvalescencia trvať predpokladaných päť až šesť mesiacov, Jurčo by sa mohol na ľad vrátiť najskôr v závere tejto sezóny.
Klub o tom informoval na svojom webe.
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