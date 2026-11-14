Obrovská rana pre Košice. Najväčšia hviezda bude chýbať tímu niekoľko mesiacov

Na snímke uprostred Tomáš Jurčo (Košice), vľavo brankár Julian Junca a vpravo Ryder Korczak (obaja Slovan).
Na snímke uprostred Tomáš Jurčo (Košice), vľavo brankár Julian Junca a vpravo Ryder Korczak (obaja Slovan). (Autor: TASR)
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Sportnet|14. nov 2026 o 18:11
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Ide o zranenie, ktorého liečenie si vyžiada operáciu a následnú rekonvalescenciu.

Košický útočník Tomáš Jurčo si počas piatkového predzápasového tréningu roztrhol Achillovu šľachu.

Klubový lekár potvrdil, že ide o zranenie, ktorého liečenie si vyžiada operáciu a následnú rekonvalescenciu v odhadovanom trvaní 5 - 6 mesiacov. 

Pre košický tím ide o citeľnú stratu. Jurčo patril v doterajšom priebehu sezóny medzi najproduktívnejších hráčov mužstva.

V 14 zápasoch Tipsport ligy zaznamenal tri góly a deväť asistencií, spolu teda 12 kanadských bodov.

Tridsaťtriročný útočník sa výrazne podieľal aj na víťazstve nad Žilinou 3:2 po predĺžení z 1. novembra.

Práve on v 63. minúte strelil rozhodujúci gól a zabezpečil Košičanom dva body. Jurčo sa do materského klubu vrátil pred začiatkom aktuálnej sezóny po dlhoročnom pôsobení v zahraničí.

Počas kariéry odohral 231 zápasov v základnej časti NHL, v ktorých si pripísal 23 gólov a 32 asistencií.

Obliekal dresy Detroitu Red Wings, Chicaga Blackhawks, Edmontonu Oilers a Vegas Golden Knights. 

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Jeho absencia tak predstavuje pre košický tím výrazné oslabenie v ofenzíve. Ak bude rekonvalescencia trvať predpokladaných päť až šesť mesiacov, Jurčo by sa mohol na ľad vrátiť najskôr v závere tejto sezóny.

Klub o tom informoval na svojom webe.

Tabuľka Tipsport ligy

 

Tipsport liga

Na snímke uprostred Tomáš Jurčo (Košice), vľavo brankár Julian Junca a vpravo Ryder Korczak (obaja Slovan).
Na snímke uprostred Tomáš Jurčo (Košice), vľavo brankár Julian Junca a vpravo Ryder Korczak (obaja Slovan).
Obrovská rana pre Košice. Najväčšia hviezda bude chýbať tímu niekoľko mesiacov
dnes 18:111
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