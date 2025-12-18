Košice sa otriasli z tvrdých faciek. Debutant v reprezentácii vygumoval elitný útok Spišiakov

Viac ako polovicu zápasu čakalo necelých tritisíc divákov v košickej Steel Aréne na prvý gól v derby Košíc so Spišskou Novou Vsou. Po chybe v rozohrávke hostí ho strelil Patrik Lamper, ktorému nabíjal Patrik Rogoň.
Spišiakom sa napriek odvolaniu brankára viac ako tri minúty pred záverečnou sirénou nepodarilo prekonať Patrika Jurčáka a výsledok do prázdnej bránky na konečných 2:0 upravil do prázdnej bránky Filip Krivošík.
Košice sa tak najlepším možným spôsobom otriasli z troch prehier u súperov, v ktorých v dvoch zápasoch v Poprade a jednom v Michalovciach inkasovali 20 gólov.
„Bolo to o tíme a tímovom výkone. Chlapci veľmi dobre bránili a nepúšťali ich do nejakých veľkých šancí a keď sa k niečomu dostali, tak ma to potriafalo alebo mi pomohli tyčky.
Sme radi za tri body a najdôležitejšie je, že sme sa vrátili k tej hre, ktorou sme sa prezentovali od začiatku sezóny.
Klobúk dole pred chlapcami za to, akú robotu predviedli predo mnou a podstatná časť mojej nuly ide im,“ pochváli prácu svojich spoluhráčov brankár Patrik Jurčák, ktorý po návrate z reprezentácie vychytal svoju tretiu nulu sezóny.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Spišská Nová Ves
Pochvala aj od Cemana
Košického trénera Dana Cemana pred zápasom potešilo, že mohol konečne poskladať tri solídne päťky.
Pri vysokých prehrách mal značné problémy so zostavou, lebo okrem viacerých zranených hráčov chýbali aj tí, ktorých povolali do reprezentácie.
„Cítili sme tlak po tých troch prehrách, ktoré sme utŕžili na ľade súperov. Dnes sme boli sústredení na to, aby sme sa vrátili k tomu systému, ktorý nás zdobil predtým. Aby sme hrali svoj systém v obrane, nedovolili súperovi vytvárať si šance.
V útoku sa ukázala naša trpezlivá hra, lajna s Patrikom Lamperom a Patrikom Roigoňom strelila pekný gól a dokázala zastaviť ich elitný útok,“ pochválil po zápase svoj druhý útok Rogoň – Havrila – Lamper.
„Bol to dnes trochu opatrný hokej z oboch strán, dlho bolo vidieť, že nikto nechce urobiť nejakú chybu a od toho sa odvíjala aj hra,“ povedal po zápase Lamper, ktorý so spoluhráčmi z útoku vygumoval útočné snahy elitnej formácie Spišiakov Olivier Archambault – Danick Martel – Artur Turanský. Kvality prvých dvoch pritom
Košičania dobre poznajú, veď Martel bol jedným zo strojcov zisku titulu v minulej sezóne.
„Vieme, že obidvaja majú radi puk a jednoducho sme sa im to snažili čo najviac znepríjemniť, aby boli bez pukov a nakoniec sa nám to podarilo,“ dodal Lamper.
Žiakovi chýbalo viac chcenia
Spišiaci nedokázali v Košiciach nadviazať na vysoké domáce víťazstvo s Michalovcami a opäť spadli na predposlednú priečku tabuľky.
„V prvej tretine to nebolo z našej strany dobré. Musíme v sebe nájsť väčšie chcenie v nás. Rešpektujem to, že keď to nejde, je to náročnejšie, ale práve vtedy sa ukazuje charakter mužstva.
To nám zo začiatku chýbalo, potom od polovice zápasu to už bolo lepšie, ale bez gólu sa vyhrať nedá,“ hodnotil zápas Adam Žiak, ktorý bol tiež jedným z hráčov hostí so zahodenou dobrou šancou.
„Všetci sa trápime v koncovke. Ale nemôžeme vešať hlavy, sme v polovici sezóny a napísali sa aj príbehy, kedy sezóna skončila výborne aj pre kluby, ktoré boli dole. Nemyslím si, že problém je v kvalite, skôr je to o mentálnom nastavení.
Po minulé roky sa nám darilo strieľať viac gólov a aj šťastie sa priklonilo na našu stranu. Teraz nám to nepadá a ak dostaneme nejaký gól, tak sa potom trápime. Ale ešte stále sa môže všetko otočiť v náš prospech,“ verí Žiak.
Aj tréner Vladimír Záborský videl zlý prístup svojich hráčov v prvej tretine. „Akoby sme čakali na to, že niekto iný spraví prácu za nás.
Od polovice zápasu sme sa trošku nakopli, začali sme mať väčší hlad po víťazstve, ale neboli sme schopní využiť nejaké presilovky a nejaké šance, ktoré sme si vytvorili. Domáci hrali vzadu veľmi umne a systémovo,“ povedal Záborský.