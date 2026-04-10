VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan Bratislava v 4. semifinále Tipsport ligy

Štvrté pokračovanie semifinálovej série medzi HC Košice a HC Slovan Bratislava prinieslo potvrdenie narastajúcej dominancie hostí z hlavného mesta.
Slovanisti dokázali po koncentrovanom výkone zvíťaziť v Steel aréne 2:0 a v sérii sa tak ujali vedenia 3:1 na zápasy.
Zápas začal lepšie pre hostí, ktorí sa ujali vedenia už v prvej tretine. Po tvrdej strele O'Connora brankár domácich Patrik Jurčák neudržal puk a vyrazil ho nešťastne priamo pred seba, kde bol najrýchlejšie pripravený Ryan Dmowski a pohotovou dorážkou otvoril skóre.
Košická defenzíva v tejto situácii nepokryla priestor dostatočne dôrazne, čo hostia okamžite potrestali.
V druhej časti hry sa domáci „oceliari“ snažili o vyrovnanie, pričom v ofenzíve vyčnieval najmä agilný Jelluš.
Obrovskú šancu mal aj Plohotnik, no brankár Slovana Jaroslav Janus držal svoj tím nad vodou sériou dôležitých zákrokov.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Slovan Bratislava v 4. semifinále
Slovan však udrel druhýkrát. Samuel Takáč výborne prečítal hru, získal puk a naservíroval ho Tomášovi Marcinkovi, ktorý ako pravák našiel voľné miesto v Jurčákovej bránke a zvýšil na 2:0.
V záverečnej tretine sa Košice vrhli do útoku a vypracovali si drvivý tlak, no Janus bol v tento večer neprekonateľný a zlikvidoval aj nebezpečné pokusy Petráša či teče Krivošíka.
Slovan mohol svoje vedenie ešte prikrášliť, keď mal Logan Nijhoff pred sebou prázdnu bránku, no namiesto strely zvolil ešte nepresnú prihrávku na Petereka.
Zverenci trénera Petra Oremusa tak zvládli oba zápasy na východe republiky a už v nasledujúcom domácom stretnutí budú mať príležitosť spečatiť svoj postup do finále.
Košičania sa naopak ocitli v kritickej situácii a ak chcú pomýšľať na obhajobu titulu, musia v Bratislave bezpodmienečne vyhrať.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS