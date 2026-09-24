Mohlo sa to pískať, vravel brankár. Gól Slovana pripomenul krivdu spred 22 rokov

Druhé veľké derby hokejovej extraligy Medzi Košicami a Slovanom prinieslo po troch dňoch opačný výsledok.
Bratislavskí hokejisti si po víťazstve v 4:2 v košickej Steel Aréne od tých košických vzali požičané.
„Hoci to nie je play-off, ale tie zápasy išli tesne po sebe a tak sme si prvú prehru chceli zobrať späť. Prišli sme hrať umný hokej na ľad súpera a zápas sa podobal tým semifinálovým z minulej sezóny. Hral sa taktický hokej, oba tímy strážili stredné pásmo. Dnes nám to vyšlo a ukradli sme si ten zápas my,“ hodnotil asistent trénera Slovana Tomáš Surový.
Slovanisti išli od začiatku za svojim cieľom. Vedenia sa ujali v závere prvej tretiny, gólom Dmowského, Košičania odpovedali po štyroch minútach tej druhej Andrejom Bírešom.
V polovici zápasu išli hostia znovu de vedenia po góle Jonáša Petereka, ale tešili sa z neho len pol minúty, kým Patrik Lamper nevyrovnal.
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Jurčák: Mohlo sa to pískať
Rozhodujúci moment prišiel necelých päť minút pred koncom druhého dejstva. Domáci brankár Patrik Jurčák išiel po puk za svoju bránku, po kontakte s dobiedzajúcim Tomášom Marcinkom skončil na ľade.
Bratislavský útočník poslal puk pred bránku a do tej sa odrazil od vracajúceho sa košického obrancu Radeka Deyla.
„Chcel som hrať puk po mantineli a pomôcť spoluhráčom. Potom som už len cítil náraz, otočilo ma to a kým so sa spamätal už bol puk v bránke. Kontakt tam bol, hlavne som ten náraz nečakal, lebo ja som ho nevidel a prišiel ku mne spoza chrbta.
Podľa mňa sa to mohlo odpískať, ale ja nie som rozhodca a musíme to rešpektovať,“ povedal k spornému momentu Jurčák, ktorému novinári pripomenuli podobný gól, ktorý dostal Ján Lašák od Kanaďanov na majstrovstvách sveta v roku 2004.
„Videl som tie zábery viackrát, ale nie naživo, len neskôr v nejakých zostrihoch keď som už bol starší. Bolo to rovnako kontroverzné ako dnes,“ pousmial sa pri otázke či si to pamätá košický gólman, ktorý mal vtedy necelé tri mesiace.
Marcinko: Vybojoval som puk
Marcinko, ktorému bol víťazný gól pripísaný, podľa vlastných slov išiel do súboja čisto.
„Myslím si, že o mne nevedel. Išiel som za bránku z druhej strany ako on. Stretli sa nám hokejky, on myslím rozohral puk a zrazu sa ten puk nejako odrazil pred bránku a skončil v nej. Nie som si vedomý, že by som ho nejak fauloval. Samozrejme, dotkli sme sa, ale nemyslím si, že to bolo niečo tvrdé,“ opísal situáciu kapitán Slovana.
Aj on priznal, že to bol s Košicami opäť taktický boj.
„Majú síce obmenený tím, ale hrajú svoj systém. Trochu sa aj čakalo, že dnes budú dominovať defenzívy. Určite musíme zapracovať na našich presilovkách, lebo sme v nich neukázali vôbec nič. Práve v takýchto zápasoch by sme si mali pomôcť nejakým gólom v presilovke. Ale celkovo si myslím, že môžeme byť so vstup do sezóny spokojní,“ dodal Marcinko.
Ceman sa teší zo štyroch vyrovnaných formácií
Napriek domácej prehre s odvekým rivalom vládla v košickom tábore po zápase spokojnosť.
„Určite sme spokojní s úvodom sezóny. Hráme veľmi dobre v defenzíve a na tom musíme stavať. Tréner Ceman presne vie, čo do nás chce. My len musíme veriť jeho systému a dodržiavať ho,“ myslí si skúsený útočník Bíreš.
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Podľa trénera Cemana sa v Steel Aréne hral dobrý hokej.
„Počas posledných dvoch zápasov vonku sme hrali zo zabezpečenej obrany veľmi dobre. Defenzívne a konzistentne sme sa dostávali s pukom z nebezpečných priestorov.
Dnes sme si povedali, že sa budeme viac snažiť dostávať puky z nášho pásma pod kontrolou a vytvoriť si viac ofenzívnych šancí. Toto viedlo k väčšiemu času v útočnom pásme a k väčšiemu tlaku pri forčekingu. Ten bol z našej strany doteraz najlepší v sezóne.
Zaujímavé veci sa diali aj medzi trénerskými štábmi, čo sa týka taktiky. Keď hráte dva zápasy po sebe proti sebe, vznikne tam niekoľko dobrých súbojov aj v tomto smere. Celkom si myslím, že to bol dobrý hokejový zápas pre oba tímy.
Podľa mňa, to bol náš najlepší komplexný výkon v tejto sezóne a mali sme trocha smoly pri treťom góle. To bola taká situácia 50 na 50. Ale celkovo náš tím chválim za snahu a teším sa z toho, že máme štyri vyrovnané formácie,“ povedal po prvej košickej prehre v sezóne tréner Ceman.
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