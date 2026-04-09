ONLINE: HC Košice - HC Slovan Bratislava dnes, Tipsport liga LIVE (semifinále play-off, 3. zápas)

Hokejisti HC Košice a HC Slovan Bratislava dnes hrajú 3. zápas semifinále play-off Tipsport ligy. Séria sa hrá na 4 víťazné zápasy.
Stav série je po úvodných zápasoch vyrovnaný 1:1.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Tipsport liga play-off Semifinále 2025/2026
09.04.2026 o 18:00
3. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Slovan Bratislava
Prenos
Stav semifinálovej série medzi Košicami a Slovanom je po dvoch odohraných zápasoch nerozhodný 1:1. Tretí duel je na programe dnes o 18:00 v košickej Steel Aréne.
Obe predchádzajúce stretnutia sa skončili tesným výsledkom, 3:2. V prvom zápase triumfovali Košičania po predĺžení, ktoré v 4. minúte rozhodol Petráš, bol to pre neho druhý gól v zápase.
Druhý zápas sa skončil v riadnej hracej dobe, víťazný gól išiel na konto Bakoša, ktorý sa gólovo presadil v 58. minúte duelu.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.