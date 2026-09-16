Tomáš Jurčo priznal pred premiérou veľkú neistotu. Košice aj vďaka nemu zvládli derby

Slovenský hokejový útočník Tomáš Jurčo má za sebou v 33 rokoch vydarený debut v Tipsport lige.
V 1. kole pomohol HC Košice gólom i asistenciou k víťazstvu „oceliarov“ nad HC Prešov 4:1. Spokojnosť s úvodom do nového ročníka najvyššej slovenskej súťaže vyjadril okrem bronzového medailistu zo ZOH 2022 v Pekingu aj hlavný tréner Dan Ceman.
O osude duelu sa rozhodovalo v presilových hrách, ktoré Košičania týždeň pred sezónou pozmenili.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Prešov
To sa napokon ukázalo ako správne rozhodnutie, keď Košičania využili hneď prvé dve ponúknuté početné výhody.
„Páčil sa mi náš štart do zápasu. Málo sme chybovali a mali sme dobrú štruktúru. Rozhodla presilová formácia, ktorá vyzerala skvelo a kontrolovala puk,“ zhodnotil kormidelník Ceman. Dvojgólové vedenie si jeho zverenci po prvej tretine neudržali, no vrátil im ho opäť v presilovke Jurčo. „Presilovky nám vyšli, čo je super. Som rád aj za prvé body a prvý gól,“ uviedol Košičan, ktorý ku gólu v debute pridal aj asistenciu na úvodný zásah stretnutia z hokejky Simona Jellúša.
Definitívne rozhodnutie prišlo už o niekoľko chvíľ nato, keď na 4:1 zvýšil Mário Lunter.
Po zvyšok duelu už gól nepadol, domácich podržal najmä v tretej časti brankár Patrik Jurčák.
„Tretia tretina sa mi vôbec nepáčila, ale aspoň sa z nej máme čo učiť,“ konštatoval Ceman, pre ktorého išlo o špeciálnu konfrontáciu, keďže trénerom Prešova je jeho dlhoročný asistent Ryan Colville.
„Neberiem to ako zápas študenta proti učiteľovi. Ryanovi budem držať palce vo všetkých dueloch okrem tých vzájomných. Hrajú dobrý hokej a prajem mu všetko dobré,“ uviedol 53-ročný Kanaďan.
Spokojnosť so Cemanom, ako aj s celým kolektívom vyjadril po svojej premiére v najvyššej slovenskej súťaži Jurčo.
„Na určité veci si musím zvyknúť, je tu pre mňa veľa nového. Mám tu na to vytvorené skvelé prostredie. Je tu dobrá partia, dobrí tréneri, dobrý tím, takže sa teším na ďalšie zápasy,“ konštatoval Slovák, ktorý je s výkonom v prvom kole spokojný.
„Škoda, že sme nedali nejaký gól aj v hre päť na päť. Avšak dôležité sú body a je skvelé, že nám to padlo na presilovkách. Dúfam, že to takto pôjde aj ďalej,“ dodal útočník so skúsenosťami v zámorskej NHL.
VIDEO: Hráč HC Košice Tomáš Jurčo
Napriek bohatým skúsenostiam ho však zväzovala neistota z novej súťaže.
„Nikdy som túto ligu nehral, takže som nevedel, čo mám čakať. Spoluhráči mi hovorili, že príprava je iná ako zápasy cez sezónu,“ priznal 33-ročný Košičan, ktorý však má radosť z úspechu v prvom stretnutí nového ročníka.
„Je dobré mať prvý zápas za sebou. Dopadol úspešne, podali sme dobrý výkon a vyhrali sme, takže ideme ďalej,“ dodal Jurčo. Najbližšie sa Košičania predstavia na ľade obhajcu titulu z Nitry, následne doma privítajú Slovan Bratislava.