Hokejisti HC Košice a HC Prešov dnes hrajú zápas 23. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Košice - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 23. kolo, piatok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
27.11.2026 o 17:30
23. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prenos
Vážení hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní zápasu 23. kola Tipsport ligy, v ktorom sa proti sebe postavia HC Košice a HC Prešov.
Košice sa po 22 odohraných zápasoch nachádzajú na 5. mieste so ziskom 37 bodov a skóre 62:58. Oceliari mali v poslednom období veľmi dobrú formu, keď predtým, ako naposledy podľahli Spišskej Novej Vsi 1:3, zaznamenali štyri víťazstvá za sebou. Postupne zdolali Liptovský Mikuláš 5:3, Michalovce 5:4, Zvolen 5:2 a Trenčín 2:0.
Prešov je na opačnom konci tabuľky. Po 22 zápasoch mu patrí posledné 12. miesto s 10 bodmi a skóre 49:95. Z posledných piatich stretnutí dokázal zvíťaziť iba raz, keď uspel na ľade Trenčína 4:3 po predĺžení. Predtým prehral so Zvolenom 5:7, následne podľahol Spišskej Novej Vsi 3:4 po samostatných nájazdoch. Potom prišli ďalšie dve vysoké prehry, keď doma nestačil na Slovan Bratislava 1:7 a naposledy prehral na ľade Nitry 1:5. Prešovčania tak ťahajú sériu troch prehier za sebou.
Košice sa po 22 odohraných zápasoch nachádzajú na 5. mieste so ziskom 37 bodov a skóre 62:58. Oceliari mali v poslednom období veľmi dobrú formu, keď predtým, ako naposledy podľahli Spišskej Novej Vsi 1:3, zaznamenali štyri víťazstvá za sebou. Postupne zdolali Liptovský Mikuláš 5:3, Michalovce 5:4, Zvolen 5:2 a Trenčín 2:0.
Prešov je na opačnom konci tabuľky. Po 22 zápasoch mu patrí posledné 12. miesto s 10 bodmi a skóre 49:95. Z posledných piatich stretnutí dokázal zvíťaziť iba raz, keď uspel na ľade Trenčína 4:3 po predĺžení. Predtým prehral so Zvolenom 5:7, následne podľahol Spišskej Novej Vsi 3:4 po samostatných nájazdoch. Potom prišli ďalšie dve vysoké prehry, keď doma nestačil na Slovan Bratislava 1:7 a naposledy prehral na ľade Nitry 1:5. Prešovčania tak ťahajú sériu troch prehier za sebou.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.