ONLINE: HC Košice - HC Prešov dnes, Tipsport liga LIVE (1. kolo)

Hokejisti HC Košice a HC Prešov dnes hrajú zápas 1. kola Tipsport ligy.
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ONLINE PRENOS: HC Košice - HC Prešov dnes (Tipsport Liga LIVE, 1. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2026/2027
15.09.2026 o 17:30
1. kolo
Košice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Lesay, Novák – Tvrdoň, Tomáš.
Prenos
Vítam všetkých hokejových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 1. kola Tipsport ligy medzi HC Košice a HC Prešov.
Košice vstupujú do novej sezóny opäť takmer výhradne so slovenským kádrom. Výnimkou sú len Ukrajinci Bohdan Panasenko a Alexei Dakhnovsky. Najzaujímavejšou posilou Dana Cemana je určite bývalý hráč NHL, Tomáš Jurčo na ktorého sa budú Oceliari v tejto sezóne jednoznačne chcieť spoliehať.
Prešov mal nevydarenú minulú sezónu v ktorej skončil na úplne poslednom mieste. Zaujímavosťou je, že tento tím prebral bývalý asistent Košíc, Ryan Colville, ktorého tak čaká zaujímavá premiéra na ľade svojho bývalého zamestnávateľa. Káder Koňarov sa dosť obmenil, no medzi najzaujímavejšie mená by mali patriť Brandon Maxwell, Nerijus Ališauskas, či Darren Archibald.
Tieto tímy sa naposledy stretli v augustovom prípravnom zápase. Košičania vyhrali na ľade svojho súpera 3:0.
Košice vstupujú do novej sezóny opäť takmer výhradne so slovenským kádrom. Výnimkou sú len Ukrajinci Bohdan Panasenko a Alexei Dakhnovsky. Najzaujímavejšou posilou Dana Cemana je určite bývalý hráč NHL, Tomáš Jurčo na ktorého sa budú Oceliari v tejto sezóne jednoznačne chcieť spoliehať.
Prešov mal nevydarenú minulú sezónu v ktorej skončil na úplne poslednom mieste. Zaujímavosťou je, že tento tím prebral bývalý asistent Košíc, Ryan Colville, ktorého tak čaká zaujímavá premiéra na ľade svojho bývalého zamestnávateľa. Káder Koňarov sa dosť obmenil, no medzi najzaujímavejšie mená by mali patriť Brandon Maxwell, Nerijus Ališauskas, či Darren Archibald.
Tieto tímy sa naposledy stretli v augustovom prípravnom zápase. Košičania vyhrali na ľade svojho súpera 3:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.