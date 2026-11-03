Košice nemajú dôvod na zmenu. S Cemanom sa dohodli na predĺžení zmluvy

Hlavný tréner HC Košice Dan Ceman
Hlavný tréner HC Košice Dan Ceman (Autor: TASR)
TASR|3. nov 2026 o 14:42
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Kanaďan bude viesť Košičanov ďalšie tri sezóny.

Účastník Tipsport ligy HC Košice predĺžil kontrakt do konca sezóny 2029/2030 s trénerom Danom Cemanom. Klub o tom informoval na svojom webe.

„Dan priniesol do nášho klubu a kabíny profesionalitu, systém a stabilitu. Dokáže presvedčiť hráčov všetkých vekových kategórií, aby nasledovali tímovú taktiku a systém. Hráči to akceptujú a chcú pod ním hrať.

Spolu s celým realizačným tímom sa stále snažia mať v kabíne hráčov, ktorí tvoria výbornú partiu a ako tím nechávajú na ľade srdce a bojovnosť. Pre HC Košice bolo veľmi dôležité zachovať túto cestu a trénera. Sme radi, že sme sa dohodli na predĺžení spolupráce o ďalšie tri roky,“ uviedol prezident klubu Juraj Mondík.

Kanadský kouč sa stal prvým trénerom slovenskej extraligy s 300 zápasmi v rade na striedačke jedného klubu. Prišiel ako dočasný hlavný tréner na jar v roku 2022 a už je v Košiciach piaty rok.

Tréner Košíc Dan Ceman
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„Je to pre mňa cťou, že sme sa s manažmentom dohodli na predĺžení kontraktu. HC Košice je historicky najúspešnejší hokejový klub na Slovensku. Som hrdý na to, čo sa podarilo v klube dosiahnuť počas môjho pôsobenia. Ďakujem manažmentu klubu za podporu a skvelé pracovné prostredie.

Taktiež by som nebol v tejto pozícii bez skvelej prace a úsilia všetkých hráčov a ľudí, ktorí s nami pracujú počas tých rokov. Košice sa stali mojim domovom pre mňa, ako aj moju partnerku a som veľmi šťastný, že sme spolu podpísali kontrakt na tri sezóny,“ uviedol Ceman.

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Hlavný tréner HC Košice Dan Ceman
Hlavný tréner HC Košice Dan Ceman
Košice nemajú dôvod na zmenu. S Cemanom sa dohodli na predĺžení zmluvy
dnes 14:42
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