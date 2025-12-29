Košice dokazujú, že majú kvalitu, vraví Petráš. Poprad umlčali poctivým hokejom

Hokejisti HC Košice hovorili po nedeľňajšom víťazstve nad HK Poprad 2:0 o zápase s nádychom play off. Ich triumf znamenal aj odplatu domácich za dve nedávne prehry na ľade Popradu a potvrdenie víťaznej formy na domácom ľade.
Priebežné 3. miesto v tabuľke Tipsport ligy je podľa útočníka Šimona Petráša odrazom hráčskej kvality, ale aj dlhodobej koncepčnej práce.
Tréner košického tímu Dan Ceman i Petráš po zápase spomenuli, že duel mal miestami charakter zápasov vyraďovacej časti. Domáci v ňom chceli nadviazať na sedem víťazstiev na vlastnom ľade, no uvedomovali si, že proti nim stojí mimoriadne rozbehnutý súper.
Poprad zvíťazil v predošlých ôsmich zápasoch a bodoval v každom z uplynulých pätnástich, teda od 2. novembra. Počas tejto série dvakrát zdolali aj Košičanov - doma 8:2 i 7:1.
„Pamätáme si, že naša zostava nebola vtedy ideálna. Chýbalo nám viacero hráčov pre choroby či zranenia. Dnes sme to súperovi chceli vrátiť a som rád, že sa to podarilo aj s nulou,“ poznamenal Petráš.
VIDEO: Zostrih zápasu Košice - Poprad
Cemanovi zverenci mali o motiváciu postarané, na vlastnom ľade chceli zároveň nadviazať na taktický výkon z piatkového zápasu s Michalovcami (1:0) s tradične dôslednou defenzívou.
„O tomto zápase (s Popradom) sme sa veľa rozprávali. Zdôrazňovali sme si, že doň chceme vstúpiť, ako keby to bol duel v play off,“ priznal Ceman.
Jeden zo strojcov víťazstva nad Michalovcami brankár Patrik Jurčák ostal proti Popradu v pozícii náhradníka. Do bránky nastúpil Dominik Riečický, ktorý vychytal svoje druhé čisté konto v sezóne.
Konečný výsledok 2:0 svietil už v úvode zápasu. V 5. minúte sa v úniku dvoch proti jednému presadil Matúš Havrila, ktorý pre chorobu chýbal v predošlom stretnutí.
O dve minúty nadviazal na jeho gól Šimon Petráš, ktorý svojou typickou strelou bez prípravy potvrdil pozíciu najlepšieho presilovkového kanoniera ligy. V početných výhodách skóroval jedenásťkrát, celkovo má na konte 18 gólov.
„Hrali sme dobre defenzívne, súpera sme do ničoho nepustili. Mali sme dosť presiloviek, v ktorých sme to síce dobre zahrali, no chýbala lepšia finálna fáza,“ uviedol Petráš.
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS
Popradčania nepotvrdili v Košiciach pozíciu jednej z najlepších ofenzív súťaže. Zabrzdila ich nielen dôsledná hra domácich, ale aj početné vylúčenia.
V zápase dostali celkovo 13 menších trestov, pričom v druhej tretine ubránili aj oslabenie o dvoch hráčov. Pre Košičanov to bolo tretie víťazstvo po sebe a na domácom ľade sú už najlepší tím súťaže. V 16 zápasoch na ňom získali 36 bodov.
Ďalším pozitívom v košických výsledkoch je defenzíva. Tím zatiaľ inkasoval 78 gólov (priemerne 2,36 na zápas), čo je najmenej v celej lige. Zapájanie sa spoluhráčov do defenzívy a zodpovednú hru si po zápase s Popradom pochvaľoval aj brankár Riečický.
„Bol to výborný výkon od každého na ľade, jednoducho zaslúžené tri body. V presilovke piatich proti trom sme mohli dať ďalší gól a upokojiť to. Napokon sme to dobojovali a sme radi zo zisku troch bodov. Sme výborná patria a ukazujeme, že keď dodržíme systém, tak môžeme hrať s každým,“ povedal Riečický.
Košičania mohli pridať tretí gól v závere zápasu, no počas hry Popradu bez brankára dvakrát trafili do žŕdky. Veľkú šancu mal najmä Patrik Rogoň. „Ja som mal počas zápasu veľkú šancu, no puk mi skĺzol po bekhende. Vtedy sa mi „Rogi“ smial, no potom ho to dobehlo a trafil žŕdku prázdnej bránky,“ prezradil Havrila.
Košičania si víťazstvom upevnili priebežné 3. miesto a pred záverečným zápasom kalendárneho roka 2025 (v utorok v Spišskej Novej Vsi) majú istotu, že Nový rok neoslávia na nižšej než tretej priečke. To je lichotivá vizitka pre tím, ktorí viacerí pred sezónou podceňovali, keďže do nej vstúpil bez zahraničných posíl.
„Celú sezónu dokazujeme, že máme kvalitu v tíme. Hráme poctivý hokej a vracia sa nám to. Ukazuje sa aj dlhodobá koncepčná práca. Viacerí hráči sú tu už dlhšie, takisto aj tréneri. Všetci už vedia, čo majú robiť,“ poznamenal Petráš.